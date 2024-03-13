MIRROR英國演唱會｜rundown縮短 舞台設計簡約 姜神無合體 大表波keep得住

MIRROR巡迴演唱會首站在倫敦的The O2 Areana舉行，鏡粉在場內設有不同應援供大家打卡。演唱會原定在晚上8點舉行，之後延至晚上8時30分開始，MIRROR以《Rocketstars》為個唱揭開序幕。整個演唱會歷時2小時10分鐘，舞台效果設計簡單，沒有任何升降台，而表演內容亦縮減了部份環節，儘管今次巡唱被形容為精簡版，但仍無損當地fans的心情。

Tiger向媽媽送生日祝福

今次個唱，不但演出環節有修改，MIRROR成員的歌衫也有不同，其中Frankie改以全白西裝上陣，MIRROR唱《ASAP》時亦換上新的歌衫。每位成員都有個人solo環節，Jer改唱《狂人日記》，而Edan唱《E先生連環不幸事件》時，香港的大型紅色鋼琴去到英國就變了普通紅色的電子琴，而且需要即時在現場set機。去到Tiger表演唱《Alright》時，他趁機會跟媽媽講「生日快樂」，全場fans也向Tiger媽媽送上祝福。至於姜神Dance Battle的環節，在倫敦的演出已不復見。