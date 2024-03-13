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娛樂
2024-03-13 16:50:08

MIRROR英國演唱會｜rundown縮短 舞台設計簡約 姜神無合體 大表波keep得住

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MIRROR在倫敦開騷，坐無虛席。

MIRROR巡迴演唱會首站在倫敦的The O2 Areana舉行，鏡粉在場內設有不同應援供大家打卡。演唱會原定在晚上8點舉行，之後延至晚上8時30分開始，MIRROR以《Rocketstars》為個唱揭開序幕。整個演唱會歷時2小時10分鐘，舞台效果設計簡單，沒有任何升降台，而表演內容亦縮減了部份環節，儘管今次巡唱被形容為精簡版，但仍無損當地fans的心情。

Tiger向媽媽送生日祝福

今次個唱，不但演出環節有修改，MIRROR成員的歌衫也有不同，其中Frankie改以全白西裝上陣，MIRROR唱《ASAP》時亦換上新的歌衫。每位成員都有個人solo環節，Jer改唱《狂人日記》，而Edan唱《E先生連環不幸事》時，香港的大型紅色鋼琴去到英國就變了普通紅色的電子琴，而且需要即時在現場set機。去到Tiger表演唱《Alright》時，他趁機會跟媽媽講「生日快樂」，全場fans也向Tiger媽媽送上祝福。至於姜神Dance Battle的環節，在倫敦的演出已不復見。

大表波繼續真空上陣

雖然姜神Dance Battle在倫敦無法上演，但倫敦的fans仍可以一睹Stanley的「大波波」，他與Jeremy合作時，繼續真空上陣，令全場fans嗌破喉嚨。另外，大會亦播出全新的過場片，紀錄了MIRROR彩排情況，以及他們抵達倫敦機場的影片。

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MIRROR英國演唱會完整歌單︰

MIRROR Rocketstars

MIRROR SHEESH

MIRROR Innerspace

AK x Lokman  Fight Your Corner

Atlon 《非物質文化遺產》

Lokman 《如果電話亭》

Alton x AK x LokMan  Rebound

Ian 《留一天與你喘息》

Stanley 《來不及》

Edan E先生連環不幸事件》

Jer x Edan 《皮囊》

Frankie 《皮師苦》

Anson Kong Blue Monkey

MIRROR ASAP

MIRRORRumours

Tiger Alright

LokMan《收聲多謝》 （原唱：Jace

Jeremy Closer

JeremyStanley Fever

Jer《狂人日記》

KT 《黑月》

AL My Life

MIRROR IGNITED

MIRRORBOSS

MIRROR Catch A Vibe

MIRROR One and all

MIRRORWe Are

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