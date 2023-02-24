MIRROR訪問｜姜濤戒玩手機學識放鬆 新居曝光考慮放租(有片)

MIRROR今日（2月24日）終於齊人出席活動，也是姜濤自今年1月1日商台《叱咤》頒獎禮後，再度公開露面，眾人在活動後接受訪問，姜濤亦當然成為焦點。
姜濤受訪時被問到腳患康復進度及昨晚被拍到維園打波，會否擔心觸及舊患？他說：「已經好好多，大家唔使擔心，應該仲要做多幾個月，因為想保險啲，未聽過醫生話唔可以打波，但佢話可以做運動嘅！對唔住醫生，我本身以為自己係就住就住打嘅，點知睇條片原來都唔係好就住，所以我覺得下次都係唔好再打啦！」至於，早前被網民狠批其身形暴漲，姜濤回應：「我唔覺得網民係惡意批評，呢啲都係好好嘅批評」他坦言最近已學習到少玩手機，就連大家的信息也很少看，並表示：「因為我想令自己專心少少，做自己想做嘅嘢。唔玩手機令我好放鬆，以前嘥咗好多時間喺手機度，依家完全唔玩手機，我覺得係專心咗好多！」當講到近日以1800萬置業，成功升呢做業主，姜濤謂：「多謝！呢個就係我放鬆嘅手段！」更笑言本身打算自住，但無奈地址通晒天，而家可能放租或會畀屋企人住。
AK：香港有言論自由
被問到DJ梁文禮 「雙面人」事件，Anson Lo(盧瀚霆)表示沒有梁文禮的私人帳戶，並表示每個聽眾都有自己口味和選擇，每次出歌都希望在音色和唱功有進步。而AK(Anson Kong)就撐對方表示：「我哋同阿禮都認識，呢幾年佢都會畀好多唔同嘅advice我哋，我哋真係做得唔好嘅時候，佢都會直接同我哋講，所以我覺得大家唔好將呢件事放得太大，講真喺一個private嘅account，同埋香港有言論自由，每個人都可以講佢自己鍾意嘅意見。」故此，他認為不會影響彼此的感情。
Ian拍劇樂在其中不算捱
談到傳MIRROR 12子將齊人開拍電戲，Lokman(楊樂文)承認公司有此計劃，但就不願透露太多，表示有更多消息會話畀大家聽。至於正忙於拍劇集《冰上火花》的AK 及Ian(陳卓賢) ，近日頻頻捱夜，而拍攝曲棍球的劇情亦難免受傷，Ian 表示：「大家出道幾年，都好捱得，其實都唔算得上捱，大家都樂在其中。」並表示希望觀眾會喜歡。
Double Jers快將出新歌
Jer(柳應廷)早前榮升Cafe老闆，他坦言感開心，但就不便請MIRROR兄弟去自家Cafe，因為場地太公開。他透露快將會推出新歌，並已拍攝MV。另外，Jeremy的頭髮染了新顏色，原來他昨晚(23日)剛通宵為新歌拍MV，全新Solo作品快將推出。Tiger早前在Chill Club表演時透露在新計劃進行，但未肯透露詳情，AK則爆料指已搞得七七八八。