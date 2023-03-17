MIRROR首支英文歌 ｜Ian 接受外媒訪問曬超流利英語震撼網民 透露明年開巡唱

MIRROR今日（17日）推出首支英文單曲《RUMOURS》，正式進軍海外市場。《RUMOURS》以搶耳的重低音加上鼓點開場，慢慢帶動聽眾進入歌曲的節奏，加上中段的rap solo及超洗腦的副歌，讓世界看到MIRROR的各種可能性。 MIRROR 早前接受外國傳媒訪問，陳卓賢 (Ian) 以超流利英語接受訪問，對於新曲他表示：「我哋希望藉住歌曲將香港男團帶到不同市場，過去幾年以來，我們專注本地樂壇，亦慶幸有我們自己的支持者，希望可以將我們自己的歌曲及廣東歌帶到更多不同的地方，令海外的朋友都可以更了解廣東歌」不少網民都非常驚訝Ian 的英文水平高，更大讚「英文口音標準好聽」。

演唱會事故後 每月至少一聚 在訪問中提到去年7月的演唱會跌屏幕事件，呂爵安(Edan)分享感受：「我們永遠不會說我們已經度過難關，這是一個巨大的教訓 。」而邱士縉（Stanley ）亦表示：「事件教會了他們珍惜每一刻 。」隨着意外發生後，MIRROR 宣布停工接近兩個月，接著亦有不少評論員貼文批評MIRROR 只拍廣告賺錢，未有好好專注於歌唱事業。對於負評，盧瀚霆(Anson Lo ）則表示：「團體正試圖放慢日程以取得更好的平衡，現在所有成員每月至少聚會一至兩次，參加會議或舞蹈課程等活動，這是一個重大變化，因為過去大家在工作之外亦很少見面。」 首支英文歌曲《RUMOURS》，對於MIRROR來說是一個重要的里程碑，Edan表示英語發音是一個很大的挑戰，在錄音過程中，亦特意請來導師一對一的指導；而Anson Lo 則謂將密切關注觀眾的反應，但他們亦會繼續創作粵語歌，Anson Lo 同時大爆MIRROR 有計劃明年開巡迴演唱會。 另外，姜濤在2021年曾揚言：「我相信香港歌手一定能再次成為亞洲第一。」，在訪問中Edan 則表示：「他們希望粵語音樂能成為亞洲第一的雄心，雖然聽起來像『做夢』，但他們亦會把這個目標放在心中，盡最大努力去追求夢想」。