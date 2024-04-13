MIRROR首登FOX5接受訪問 Ian Stanley Anson Lo曬流利英語

12子甫出場先跳唱新歌《Day 0》，由於場地有限，12子都輪流出入鏡頭。唱畢後，MIRROR 接受主持人 Curt Menefee 及 Rosanna Scotto的訪問，並主要由陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）和邱士縉（Stanley）負責回答。對於到美國的感覺和印象，Anson Lo表示感受到海外fans 的熱情：「一落機已見到不少fans接機，上台表演亦聽到fans們的尖叫歡呼聲，不同的地方也感受到大家的支持及愛。」被問到抵美後有否四處遊玩，Ian笑言抵達紐約後，只睡了兩小時便趕過來節目接受訪問，又謂日前已完成三藩市及洛杉磯兩場演出，明晚則準備於紐約UBS Arena的演唱會。

MIRROR正忙於舉行美加巡迴演唱會，繼三藩市及洛杉磯後，12子已經飛抵紐約準備在當地4月13日在UBS Arena的演唱會。12子抵達紐約小睡個半小時後，齊齊亮相當地電視台FOX5頻道早晨節目《Good Day New York》訪問，過去韓團ITZY、SEVENTEEN、GOT7，甚至加拿大歌手Shawn Mendes亦曾登上該節目，MIRROR則是該節目首邀華人及香港藝人嘉賓。

MIRROR再被問到最想跟甚麼人合作？Stanley說當然是與他們合唱《Day 0》的NBA球星Dame D.O.L.L.A，因為MIRROR成員中有不少也是NBA的fans，能與他合作是非常榮幸。當主持邀請他們介紹Cantopop 時，Anson Lo表示：「我們一直努力吸收世界各地不同類型音樂，包括西方音樂，我們也喜歡他們，再加上香港獨特的旋律風格，希望可以將音樂帶去全世界讓人認識。」最後，主持問到隊中誰人跳舞及唱歌最好，Stanley則分別指著Anson Lo及Ian，Anson Lo更即場大曬舞技。

事後MIRROR分享能參與這次訪談的感受，其中Anson Lo道：「今次好榮幸上到FOX呢個節目，其實由細到大都冇諗過可以上到美國一個咁著名嘅電視節目，甚至可以喺上面表演兼且同主持玩，呢件事對自己嚟講好奇妙。我哋以MIRROR呢個身份見識咗好多，特別係紐約，因為呢個地方真係好大，更加令我哋覺得自己好渺小，所以呢個係一個好好嘅第一步，令我哋更加有動力繼續前進。」Edan亦表示：「好榮幸，冇諗過可以上喺海外嘅一個訪談節目做訪問，同時亦都好緊張，因為喺一個唔係自己熟悉嘅地方，然後要表演，仲要接受英文訪問，大家都好緊張呢次表演同訪談，但我覺得大家都好盡力做到最好。好開心有咁嘅機會，希望未來有更加多咁嘅機會。」Stanley亦表示：「可以上到FOX呢個節目，感覺係超級Amazing，所以我哋非常珍惜今次嘅機會，希望可以做得再好啲。希望大家會喜歡我哋嘅表演啦！」姜濤亦道：「我哋MIRROR好開心有呢次機會，希望未來日子可以有更多人聽到我哋嘅作品。」12子完成訪問後，再有接受另一電視台CNN及串流音樂平台Pandora等訪問，收穫甚豐。

