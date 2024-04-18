MIRROR馬來西亞演唱會2024｜主辦方稱「無法預料情況」取消演出 定額賠償海外歌迷旅費支出

MIRROR世界巡迴演唱會剛完成多倫多站，之後他們將於4月28日到馬來西亞吉隆坡舉行，然後輪到新加坡上演另一場演唱會。惟今日有報道指主辦單位出現資金問題，決定取消吉隆坡站的演出。

憂新加坡場會取消

消息傳出之後，對於已購票到吉隆坡觀看MIRROR演唱會的fans來說，大感失望。由於他們已購入機票及酒店住宿，如今吉隆坡站取消，令他們的計劃全被打亂。有fans亦不敢加購新加坡場次，因為屬同一主辦機構，擔心再次發生同類情況。

截至香港時間下午3時15分，當地的售票網仍在發售MIRROR馬來西亞演唱會門票，從購票網內的資訊可見，不同價格的門票仍未售罄，而且可以輕鬆大量購入，僅得數個範圍出現售罄情況。