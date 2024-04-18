MIRROR馬來西亞演唱會2024｜主辦方稱「無法預料情況」取消演出 定額賠償海外歌迷旅費支出

MIRROR世界巡迴演唱會剛完成多倫多站，之後他們將於4月28日到馬來西亞吉隆坡舉行，然後輪到新加坡上演另一場演唱會。惟今日有報道指主辦單位出現資金問題，決定取消吉隆坡站的演出。
憂新加坡場會取消
消息傳出之後，對於已購票到吉隆坡觀看MIRROR演唱會的fans來說，大感失望。由於他們已購入機票及酒店住宿，如今吉隆坡站取消，令他們的計劃全被打亂。有fans亦不敢加購新加坡場次，因為屬同一主辦機構，擔心再次發生同類情況。
截至香港時間下午3時15分，當地的售票網仍在發售MIRROR馬來西亞演唱會門票，從購票網內的資訊可見，不同價格的門票仍未售罄，而且可以輕鬆大量購入，僅得數個範圍出現售罄情況。
可獲全數門票退款
主辦方Unusual Entertainment Pte Ltd(UnUsUaL)於下午發出通告，稱「演唱會無法預料的情況」，現遺憾宣布取消，但5月1日在新加坡的演唱會將會如期舉行。
通告提到《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024‧ASIA-KUALA LUMPUR》的門票持有人可以獲得全數門票退款，他們亦可以選擇換成新加坡門票，票務代理公司將聯絡門票持有人，提供退票、換票和賠償等更加詳細內容。
定額旅費補償
UnUsUaL指理解到今次有海外歌迷遠道而來觀賞，受影響的海外歌迷可就取消公告發布前所產生的相關旅費支出，憑有效證明文件向主辦單位申請定額旅費補償，有關定定額旅費補償方法、條件及細則，將於之後公告。UnUsUaL對取消個唱演出深感遺憾，請各位體諒。