MIRROR鷹小組與COLLAR快閃女校 合照派心無極限

MakerVille早前公布旗下歌手MIRROR、ERROR、COLLAR及ROVER將分組出動突襲校園展開音樂盛宴《MAKERVILLE PRESENTS: MATCHICAL SCHOOL TOUR 2025》！昨日（20日）MIRROR的「鷹小組」及COLLAR其中三位成員突襲快閃現身九龍真光中學與700位師生見面，活動中他們除了獻唱新舊作品之外、又與同學仔大玩遊戲送School Tour限定簽名小卡，並走到台下與師生們合照派心，有老師更帶備MIRROR手燈應援，場面熱鬧好玩。

打頭陣是COLLAR的Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）及Winka（陳泳伽），主持旁白君介紹出場前台下已尖叫聲不斷，COLLAR先以《SSS》與師生們熱身，隨即以極具玩味性的最新團歌《Trouble Trouble》，邊唱邊落台與學生們互動，隨後又各自選出幾位同學及老師到台上大玩「大電視」，當中Winka更投入與學生代表做出韻律泳動作給老師猜，既緊張又好笑，最後以《OFF/ON》炒熱氣氛。

遊戲過後，MIRROR的「鷹小組」Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）、Stanley（邱士縉）及Tiger（邱傲然）在震耳欲聾的歡呼聲出場並唱出《吃腐肉的鷹》，而在緊接的遊戲環節，Stanley 選出了手持MIRROR 燈牌及Ian公仔的老師上台與學生們齊齊玩默契遊戲，被抽中上台的師生自然把握機會邊玩邊自拍，Jer與Tiger亦融入學生，配合題目擺出動作，台上台下氣氛融洽熱。

在四子分別唱出他們的個人作品：Jer 《離別的規矩》、Stanley 《無限回合》、Tiger《Alright》及Ian《DWBF》後，四子以《IGNITED》作結時兵分兩路落台與師生們近距離接觸，派心、握手合映外，Stanley更直接坐在一眾學生中間，令到眾學生們既開心又興奮，最後在一片不捨下MIRROR與COLLAR再次與學生道別，結束一小時校園演出。MIRROR、ERROR、COLLAR及ROVER將會繼續展開音樂巡唱，參與更多校園活動，而每站結束，會有主題歌單在音樂平台讓學生們重溫回味。