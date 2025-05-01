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娛樂
2025-05-01 11:30:00

MIRROR「夜粥小組」AK楊樂文Alton陳瑞輝6.28「揈爆」亞博

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MIRROR「夜粥小組」AK楊樂文Alton陳瑞輝將於6月28日在亞博開騷。

MIRROR「夜粥小組」AK楊樂文Alton陳瑞輝將於6月28日在亞博開騷。

MIRROR分支小隊「夜粥小組」4位成員Lokman（楊樂文）、Anson Kong（江𤒹生）、Alton（王智德）和Frankie（陳瑞輝），早前率先在「鷹小組」西九竹翠公園舉行《Wild and Gentle Live 2025》演唱會完場時預告開騷，日前正式公布將於628日假亞博舉行《Manifest | W.T.F. Live 2025》演唱會。「W.T.F.」代表「Want To Fing」，四子將以強勁舞步、街頭風的光影舞台及男孩感性一面，為樂迷帶來一場前所未有，沉浸式「揈爆」氛圍之中。MIRO 可於5月7日優先訂票，5月13日公開發售。

AK預告「夜粥小組」6月開騷，會展現男生鮮為人知的一面。 「夜粥小組」6月開騷，AK預告將會展現男生鮮為人知的一面。 Lokman希望「夜粥小組」開騷時，與觀眾一齊創造狂歡Party。 「夜粥小組」6月開騷，Alton同觀眾「Fing」爆亞博。 「夜粥小組」6月開騷，Frankie同觀眾「Fing」爆亞博。

打造狂歡又感性派對

Want To Fing」的態度——踢穿常規，釋放真我！「夜粥小組」四子全程投入，參與導演會為演唱會共同創作，除了大跳勁舞外，更會透過音樂與舞台設計，展現男性剛柔並濟的感性面向。Anson Kong表示：「我哋勁歌熱舞大家都估到㗎啦。除此之外，我哋仲會show我哋四個男仔不為人知嘅一面，入場你就知！」Lokman續說：「今次演唱會唔止係跳唱咁簡單，我哋想同觀眾一齊『Fing』，創造一個真正嘅Party！希望大家到時一齊嚟狂歡！」

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MIRROR「夜粥小組」AK楊樂文Alton陳瑞輝將於6月28日在亞博開騷。 「夜粥小組」6月開騷，與觀眾一齊狂歡，「Fing」爆亞博。

Manifest | W.T.F. Live 2025》詳情

期：2025 6 28

時間：7:30pm

場地：亞洲國際博覽館10號展館

票價：$1,180 / $980 / $680

票務平台 : Klook

發售 :

5月7日 MIRO 優先訂票

5月8至9日 The Club會員

 5月13日中午12公開發售

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