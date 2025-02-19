MIRROR新團歌《手印》MV化身美式足球員 以造星參賽號碼造球衣

MIRROR自從去年9月推出團歌《Hunt You Down》後，相隔近5個月，再推出新歌《手印》。歌曲將於今天（19日）正午12時在叱咤樂壇首播及各大音樂平台上架，MV則在同日晚上9時首播。 今次團歌有別以往的團歌，以中文名命名，12子在MV中均戴上頭盔，化身美式足球員，而球衣號碼更是他們參加《全民造星》時的參賽號碼，相當特別。

12子昨日分別在社交網大曬自己的造型照，當中，姜濤指這首歌是：「目前為止，最喜歡的一首團歌。」而姜糖（粉絲暱稱）見偶像戴上頭盔後，前陰幾乎都遮蓋了眼睛，笑言：「能見度好低」、「只係對眼已經夠吸引」。 邱士縉（Stanley）的造型照視線向上望，向來「搞笑擔當」的呂爵安（Edan）即留言笑問：「好苦惱？」Stanley亦打趣回覆：「我好想去廁所」，相當搞笑。

副隊長江熚生（AK）貼出型仔造型照後，他留言自封是：「木村 木村拓哉 嗰個木村。」 91號的盧瀚霆（Anson Lo )就拎住一個美式足球，並留言叫大家：「Come and play ball with me?」 隊長楊樂文（ Lokman） 就透露了新歌，其中一句歌詞：「《手印》約定最終不管走得多遠 未會鬆開手離群」令鏡粉們都相當期待。