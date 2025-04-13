MIRROR「禿鷹小組」開騷 Jer X Ian靚聲合唱《紅豆》 四子high爆繞場派福利

MIRROR成員Jer柳應廷、Ian陳卓賢、邱士縉Stanley和邱傲然Tiger組成的第二小隊「秃鷹小組」，一連兩場《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》演唱會，昨晚(12日)於西九竹翠公園舉行頭場。演唱會solo環節分Wild和Gentle部分，Stanley和Tiger以性感和搖滾方式演繹Wild部分，Jer和Ian則主力Gentle部份，送上fans期待的「柳陳」合體，唱出王菲原唱，方大同翻唱的《紅豆》，相信是向前輩致敬。

Jer化身溫柔擔當 Jer柳應廷以沉靜憂鬱部分，由何卓彥(Leo)的口琴表演下展開，Jer在Leo的口琴伴奏下唱吳林峰的《秋修》，接著唱馮允謙的《會再見的》。唱畢，他表示負責慢歌部分，「剛才唱的兩首歌，都是我呢一年經常會聽的兩首歌，大家要俾多啲掌聲背後製作的音樂人，全賴佢哋先有咁多好好的音樂留喺度。」接著他唱出的《沒終點的青春》後，首唱自己有份作曲的新歌《不要活成自己討厭的模樣》，全場靜默專注，聽得非常投入。

蝦碌忘記「大表Jer」表演 唱畢，Jer欲返回後台，但當樂隊奏起下首歌的音樂時，接著Stanley出來，他才記得還有表演，非常蝦碌。原來Stanley首唱新歌《無限回合》，Jer則以木結他伴奏，Stanley雖投訴Jer竟忘記要跟他一起表演，但表演完畢後仍不忘道謝：「多謝Jeremy」，當粉絲都以為他講錯時，他補充說，「我平時叫他Jeremy Lau。」「大表Jer」好有愛。 跳可愛舞 接著，Ian以白馬王子look登場，兩位唱將靚線合唱王菲的《紅豆》，此曲曾被方大同翻唱，同樣受歡迎，相信兩人卻向方大同致敬。Ian在solo環節，首先自彈自唱《Thank You Postman》，現場有浪漫的波波效果，畫面唯美浪漫，接著首唱新歌《悲觀主義》後，唱出古巨基的《地球很危險》，當唱《NPC的一場意外》時，配合「樹熊式」可愛舞步。

唱 《活著 Viva 》全場high爆 四人各自完成solo環節後，四子化身band友合體，接連唱出ONE OK ROCK的《Stand out Fit it》和Coldplay的《A Sky Full of Stars》和澳門樂隊Solo的《失魂》，全場觀眾都奮興企起身，當唱謝霆鋒的《活著Viva》時，更將氣氛推至高潮，其間Tiger以結他solo再次獻技。最後，四子在巨型彈波的「伴舞」下，以五月天的《後來的我們》結束演唱會，Jer特別介紹這是他們4個一齊選唱的歌曲，也代表他們的感受，別具意義。 在全場觀眾的encore聲下，Ian和Tiger突現身觀眾通道，兩人唱著《DWBF》與觀眾近距離接觸，繞場一周與觀眾拍手飛吻大派福利，繼而Jer和Stanley亦現身唱著《MM7》接力繞場，其間Jer更多次企上鐵欄，遞咪予觀眾大合唱，尖叫聲不斷。四子走回台上，四子大玩煙霧噴射槍，走勻全台向觀眾噴射，合唱MIRROR團歌《Catch a Vibe》，為演唱會畫上歡樂的句號。