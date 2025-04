MIRROR「禿鷹小組」開騷 Jer X Ian靚聲合唱《紅豆》致敬方大同 四子high爆玩槍繞場派福利

MIRROR成員Jer柳應廷、Ian陳卓賢、邱士縉Stanley和邱傲然Tiger組成的第二小隊「秃鷹小組」,一連兩場《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》演唱會,昨晚(12日)於西九竹翠公園舉行頭場。演唱會solo環節分Wild和Gentle部分,Stanley和Tiger以性感和搖滾方式演繹Wild部分,Jer和Ian則主力Gentle部份,送上fans期待的「柳陳」合體,唱出王菲原唱,方大同翻唱的《紅豆》。

接著,Ian以白馬王子look登場,兩位唱將靚線合唱王菲的《紅豆》,此曲曾被方大同翻唱,同樣受歡迎,相信兩人卻向方大同致敬。Ian在solo環節,首先自彈自唱《Thank You Postman》,現場有浪漫的波波效果,畫面唯美浪漫,接著首唱新歌《悲觀主義》後,唱出古巨基的《地球很危險》,當唱《NPC的一場意外》時,配合「樹熊式」可愛舞步。

唱 《活著 Viva 》全場high爆

四人各自完成solo環節後,四子化身band友合體,接連唱出ONE OK ROCK的《Stand out Fit it》和Coldplay的《A Sky Full of Stars》和澳門樂隊Solo的《失魂》,全場觀眾都奮興企起身,當唱謝霆鋒的《活著Viva》時,更將氣氛推至高潮,其間Tiger以結他solo再次獻技。最後,四子在巨型彈波的「伴舞」下,以五月天的《後來的我們》結束演唱會。

在全場觀眾的encore聲下,Ian和Tiger突現身觀眾通道,兩人唱著《DWBF》與觀眾近距離接觸,繞場一周與觀眾拍手飛吻大派福利,繼而Jer和Stanley亦現身唱著《MM7》接力繞場,其間Jer更多次企上鐵欄,遞咪予觀眾大合唱,尖叫聲不斷。四子走回台上,四子大玩煙霧噴射槍,走勻全台向觀眾噴射,合唱MIRROR團歌《Catch a Vibe》,為演唱會畫上歡樂的句號。