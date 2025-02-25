MIRROR「陳柳表虎」4月開戶外騷 粉絲期待半年終等到《腐肉》首唱live

MIRROR去年分隊推3首小組歌，「妹豬組」和「夜粥組」都先後曾公開演唱小組歌，惟獨由陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)和邱傲然(Tiger)的第二小隊，仍未現場唱過小組歌《吃腐肉的鷹》。由去年10月底推出歌曲，鏡粉對四子的live版引頸以待，等候半年終有好消息，今日MakerVille於社交平台宣布四子將於4月12 至 13 日，在西九竹翠公園舉行戶外騷《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》，齊齊炸爆舞台。

花絮片流出 其實，昨晚在threads已有4子chok爆在廢車場景拍攝海報的花絮片流出，令fans非常雀躍，大讚MakerVille的宣傳策略大有進步。今日中午，官方正式宣布開騷詳情，宣傳文案寫道：「喧嘩鬧市，更渴求一首溫柔的歌；寂靜邊際，偏聽到內心狂燥不安；四個獨立個體，折射無限可能：反叛×溫柔×狂歡×沉憂；時而輕聲吟唱，時而高聲吶喊；夜幕下戶外展演一場野性與理性的拉鋸修練。」令被指是「Band仔」組的戶外演出，在野性怒火中滿載詩意。Fans紛紛表示期待，部份留言為第二小隊改名「鷹小隊」、「腐肉組」等。

MIRO優先購票 是次音樂會由MakerVille主辦，MIRO會員將於明日(26日)收到「MIRO專屬代碼」，可在3月3日中午12時透過代碼在KLOOK網站購票，每個專屬代碼最多限購4張門票，每次交易最多只可買2張，每個KLOOK帳戶只可交易兩次。門票售價為1,180元、980元和680元。