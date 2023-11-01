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娛樂
2023-11-01 12:45:07

MIRROR 5周年｜全員殺入迪士尼樂園 Anson Lo驚坐咖啡杯 Jer開心做車主(有片)

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MIRROR殺入迪士尼樂園 慶祝成軍五周年期待巡遊見鏡粉

MIRROR慶祝成軍五周年，今日現身迪士尼與鏡粉同樂。 (李睿哲攝)

MIRROR今日現身迪士尼樂園舉行五周年活動，大批鏡粉昨日已到場霸位等入場。12子今日以casual打扮襯黑褲見記者，訪問由花姐提問開始，問到MIRROR五周年獲得眾多傳媒支持，12子異口同聲表示好開心，AK𤒹說：「多謝大家五年支持，唔嫌我哋煩，有時會回答一啲廢嘢。」Anson Lo盧瀚霆當知要坐咖啡杯顯得一臉擔心，並問：「有沒有得調？應該唔係好快啫？睇你自己扭吖嘛。」姜濤自言好易暈，不論是搭車抑或搭船，被隊友笑指浸浴都會暈浪，所以他坐船會預備定暈浪藥。

今日MIRROR包場與鏡同玩過夠本，除與Fans一齊玩機動遊戲外，Lokman楊樂表示最期待畫面是在樂園大街的巡遊，並說：「因為都冇乜其他人可以上巡遊車，我哋又可以扮演一下嗰啲角色都幾得意。(扮公主嗎?)唔係唔係，嗰個位置，做嗰個位置。」AK搞笑話盡量用公主的狀態呈現給大家看，隊友們聽完即劃清界線，AK自言今日是Elsa。

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MIRROR慶祝成軍五周年，今日現身迪士尼與鏡粉同樂。 (李睿哲攝)

MIRROR慶祝成軍五周年，今日現身迪士尼與鏡粉同樂。 (李睿哲攝)

談到Jer柳應最近考車一takepass，並買波子二手車，一次過俾錢，他指搬新屋跟父母住，是為了接送父母出入才買車，自言昨日試揸成功返家，泊車亦相當順利，但隊友們都唔肯坐佢車。提到近日的緋聞，Jer立即否認，自稱是個事業型男人，當然是發展事業先，感情就順其自然。Edan呂爵安被問到Fans Club正由公司幫手處理換屆，因為都暫時好混亂，加上又有起底，並互相攻擊，所以要暫停運作，公司幫手處理中間換屆過程。Edan即將考車有壓力，自言本身沒有壓力，但想到萬一失敗，一定被Jer取笑。新劇《冰上火花》開播贏得好評，三子想與粉絲一齊睇大結局，Ian陳卓表示：「我見到場面非常熱烈，應該很開心，大家好似睇世界盃一樣。」希望可以夾到時間一齊睇大結局。

MIRROR五周年獲大家支持，12子異口同聲表示開心。 (李睿哲攝) MIRROR五周年獲大家支持，12子異口同聲表示開心。 (李睿哲攝) MIRROR五周年獲大家支持，12子異口同聲表示開心。 (李睿哲攝) MIRROR五周年獲大家支持，12子異口同聲表示開心。 (李睿哲攝) MIRROR五周年獲大家支持，12子異口同聲表示開心。 (李睿哲攝)
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