MIRROR 5周年｜全員殺入迪士尼樂園 Anson Lo驚坐咖啡杯 Jer開心做車主(有片)

MIRROR今日現身迪士尼樂園舉行五周年活動，大批鏡粉昨日已到場霸位等入場。12子今日以casual打扮襯黑褲見記者，訪問由花姐提問開始，問到MIRROR五周年獲得眾多傳媒支持，12子異口同聲表示好開心，AK江𤒹生說：「多謝大家五年支持，唔嫌我哋煩，有時會回答一啲廢嘢。」Anson Lo盧瀚霆當知要坐咖啡杯顯得一臉擔心，並問：「有沒有得調？應該唔係好快啫？睇你自己扭吖嘛。」姜濤自言好易暈，不論是搭車抑或搭船，被隊友笑指浸浴都會暈浪，所以他坐船會預備定暈浪藥。

今日MIRROR包場與鏡同玩過夠本，除與Fans一齊玩機動遊戲外，Lokman楊樂文表示最期待畫面是在樂園大街的巡遊，並說：「因為都冇乜其他人可以上巡遊車，我哋又可以扮演一下嗰啲角色都幾得意。(扮公主嗎?)唔係唔係，嗰個位置，做嗰個位置。」AK搞笑話盡量用公主的狀態呈現給大家看，隊友們聽完即劃清界線，AK自言今日是Elsa。