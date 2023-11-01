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娛樂
2023-11-01 20:23:16

MIRROR 5周年｜12子盼每年與粉絲樂園過 Tiger大爆︰我想要迪士尼年票

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MIRROR在迪士尼城堡前表演，並分享願望。

MIRROR今日(1)現身迪士尼樂園舉行五周年活動，是次活動招待萬二位鏡粉，今早9時已有大批鏡粉到樂園門外排隊等待入場，頗有秩序。他們入到樂園之後，兵分多路霸位，希望可以佔到有利位置觀看MIRROR於下午130分舉行的MIRROR All in One巡遊派及傍晚時份舉行的小型音樂派對。

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MIRROR官方粉絲專頁火速上載活動花絮。(官方影片截圖)

傍晚的音樂派對由商台DJ小儀及阿正做主持，MIRROR以《Catch a Vibe》炒熱現場氣氛。接著眾人逐一說出自己個人成就解鎖。Lokman表示可以在樂園跟大家過及表演給fans看已經是一個解鎖；AK稱無論去到香港不同地方，甚至海外都有粉絲的陪伴。Jeremy認同Lokman的說話，稱很難得跟這麼多fans一齊慶祝，很多謝fans。姜濤希望粉絲可以一直支持MIRROR；Anson Lo稱很開心可以來到第5年，盼全球fans可以跟MIRROR走多50年。

Stanley稱希望5年之後，仍可以有這麼多人一齊到迪士尼樂園慶祝；Edan希望可以每年都可以這樣跟fans過，多謝大家的付出和支持。Frankie就指現場的人望不到盡頭，Jer稱可以跟粉絲近距離交流，玩遊戲，大讚大家好善良，自己也很開心。Ian就說指MIRROR一路獲得眾人支持才可以愈行愈遠，這些成就都是跟大家一齊去解鎖。Tiger表示有這麼多人一齊過，是很浪漫，認為這個時刻是屬於「我哋同你哋」。最後Alton表示希望可以有更多的成就解鎖，除了今次活動，盼未來有更多「下一次」。

 

其後他們再唱出《RUMOURS》、《BOSS》及大玩遊戲，其後大會安排一眾迪士尼卡通人物出場跟MIRROR一齊切蛋糕。12位成員逐一說出自己的願望。多位成員都表示希望大家可以身體健康、開開心心、幸福快樂，但估不到Tiger竟大爆一句「我想要迪士尼年票！」笑爆全場。接著由Lokman及AK代表MIRROR切蛋糕，全場大合唱生日歌作結，MIRROR就以出道歌《一秒間》為活動作結。

 

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