MIRROR 6周年丨姜濤Stanley由頭輸到尾嘟嘴趷籮派福利 呂爵安為「七步成詩」大平反

MIRROR成軍6年，昨晚(10日)起於亞博舉行一連兩場《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting – Mapping The World》，與MIRO 展開華麗大冒險，由「大表姜」姜濤和邱士縉(Stanley)組成的Team Atlantic幾乎由頭輸到尾，由「遊戲王」王智德和邱傲然(Tiger)組成的Team Amazon就成為大贏家。不過粉絲睇得最開心一定係大懲罰環節，大表姜合體做瑜伽，嘟嘴趷籮自轉，笑爆全場，而笑爆全場。 另外，呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)被罰跳大熱洗腦歌《APT.》時，「Jerdan」重演當年《MIRROR GO》雙手撐地挈腿趷籮的經典畫面。

由於大會宣布晚上7時15分可批入場領取專屬禮物和打氣小旗，開場前首先由「旁白君」簡介暖場。活動於8時20分開始，12子率先以《Hunting you down》和《Day 0》炒熱全場氣氛，12子分成6組包括Atlantic、Amazon、Sahara(Edan & Jer)、Sakura(Anson Lo & Jeremy)、Aurora(Frankie & Ian)和Volcano(Lokman & AK)。在兩位主持小儀和阿正的帶領下，6組成員逐一走到所屬粉絲區帶領嗌口號。全晚共玩了4個遊戲，包括搶答、與粉絲互答搶答、包括踩單車、籃球、乒乓球和足球的接力賽和「123木頭人」，期間亦唱了《BOSS》並走到台下跟粉絲近距離接觸。 12子照舊玩得投入，不時挑戰兩位主持的判決。其中跟粉絲互動的遊戲，工作人員預先在某些粉絲的座份下預備貼士牌，鏡仔要按照粉絲舉行的貼士在白板上寫答案，Edan以貼士牌的「七」字舉出成語例子，他寫下「七步成詩」，卻被指不是成語，多番伸訴不果。他於完騷後在社交平台分享與Jer、Jeremy的低炒鼻窿相，以及與AK和Stanley的合照，並上載「七步成詩」典故，寫道：「今天的得著，七步成詩係成語。」

在大懲罸環節，大輸家姜濤和Stanley頻頻受罰，戴頭箍賣萌之外，其中一個懲罸是做瑜伽動作，由於Stanley有腰傷舊患，兩人可做最簡單的動作，四手緊貼嘟嘴趷籮原地轉，讓不同面向的粉絲也能看到兩人的趣怪萌樣，而同樣要罰做瑜伽動作的Alton和Tiger、AK和Lokman就展現力的表現。最終由Team Amazon為為大贏家，Alton自信十足表示，從和《MIRROR GO》至今都是贏家，而Amazon區的觀眾就可留到最後，享用跟12子說再見和大合照的機會。

在活動結束前，Lokman認真表示，大家雖然都玩到筋疲力盡，但最開心有MIRO一齊玩和打氣，他坦言，「MIRROR已成立6年，其實呢6年真係少咗機會同大家見面，直到有MIRO活動，每次周年可以一齊慶祝做節，還有很多其他互動活動，聽到你哋同我打氣的說話，真係好窩心好感動，我們要多謝大家。」 他指出今年去了不同地方做巡迴演唱會，見到不同地方的粉絲，得到滿滿的愛，「今年主題是Mapping The World，希望可以跟大家熱身，嚟緊希望帶大家一齊去唔同地方，見識更多。不論喺咩地方都好，只要有你哋就有哋！大家好，我哋係MIRROR。」最後12子分別4輛巡遊車，繞場一周跟大家唱《Catch a Vibe》，為見面會畫上句號。

MIRROR最後繞場一周跟大家唱《Catch a Vibe》，為見面會畫上句號。