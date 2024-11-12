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娛樂
2024-11-12 10:45:00

MIRROR 6周年｜12子拼搏為MIRO謀福利 姜濤Stanley爭口氣 陳卓賢一度棄賽罷玩 (多圖+有片)

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MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝)

MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝)

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MIRROR成軍6年，一連兩場於亞博舉行的《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting Mapping The World》，昨晚(11)舉行尾場。12子繼續分成6組比賽，有了首場的經驗，6組都戰意甚高，落力為所屬粉絲區爭取終極福利，完騷留低向MIRROR12子逐一 say goodbye的機會。前場由頭輸到尾的「大表姜」姜濤和邱士縉(Stanley)，昨晚爭番口氣，最後奪得季軍，由「Jerdan」呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)組成的Sahara和正副隊長楊樂文(Lokman)和江𤒹(AK)Volcano同屬最高分，AKJer猜包剪揼決勝負，最終由正副隊長奪得全場總冠軍。賽果難料，12子在遊戲期間不斷走到所屬粉絲區派心、送飛吻、自拍合照、拍手等，實行放題式派福利，非常寵粉。

MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝) MIRROR跳唱團歌為6周年見面會炒熱氣氛。(吳康琦攝)

教主Jeremy狂派福利

尾場繼續以12子率先以《Hunting you down》和《Day 0》為見面會掀序幕，接著展開鬥智鬥力的搶答比賽，「大表姜」先拔頭籌，Stanley興奮得一度抱包姜濤；而李駿傑(Jeremy)因多次能搶咪答問題，向來無脾氣的他亦一度感不忿，並與隊友盧瀚霆(Anson Lo)就不停擺可愛甫士和派心向粉絲派福利。緊接是跟粉絲互動的搶答，鏡仔要從觀眾席上粉絲提供的貼士答問題，由於舞台很長，位於兩台則的陳卓賢(Ian)Edan多次投訴率先舉手，卻不被看見，Ian更索性罷玩與隊友陳瑞輝(Frankie)齋坐；而EdanJer則一邊投訴一邊落力爭勝。

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陳卓賢與Frankie站在台側，搶答時經常被忽視，一度棄賽罷玩以示不滿。(吳康琦攝) Edan和Jer落力玩遊戲。(吳康琦攝) Anson Lo和Jeremy落力玩遊戲。(吳康琦攝) Edan和Jer落力玩遊戲。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝)

AK與Jer包剪揼決勝負 

最刺激是競技接力賽，12子分成兩大隊，要踩迷你單車、射籃球、玩呼拉圈、身親門、擲飛標等項目，獲勝的姜濤、StanleyJerEdanLokmanAK更興奮得6人圍圈相擁，而Stanley更一度抱起Edan。最後的「123木頭人」，Jer雖一度被指在停下時身體郁動了，被罰返回起點，但仍發揮「SLDPK」跑到面都紅，從後趕上。最後，JerEdan(Sahara)AKLokma(Volcano)以同分奪得雙冠軍，由於只有一區的粉絲可以留低與12子說再見，兩組以包剪揼決勝負，正副隊長成功為粉絲爭取福利。

落敗的組別接受懲罰，要按圖擺甫士讓MIRO拍照。 落敗的組別接受懲罰，要按圖擺甫士讓MIRO拍照。 MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝) MIRROR 6周年見面會，12子落力為鏡粉謀福利。(吳康琦攝)

驚喜答謝小儀和阿正

完場前，Lokman表示為阿正和小儀兩位主持送驚喜，請全場MIRO先收起燈牌，數完三聲後再齊齊展示燈牌以及歡呼，多謝兩人在台上一片混戰下，落力主持大局，阿正和小儀直言終於明白歌手感動到落淚的感受。最後，12子分坐4輛花車巡遊全場一周，獻唱《We are》和《Catch a Vibe》，拉近與山頂MIRO的距離，又以玩具槍向粉絲射泡泡，跟為見面會畫上句號。

事後，雖有MIRO認為賽制不公，對賽果感不滿，但老套一句「友誼第一，比賽第二」，看12子拼搏落力，珍惜分秒向所屬區域的粉絲派福利，相信也可填補粉絲的失落。

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