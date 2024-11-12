MIRROR 6周年｜12子拼搏為MIRO謀福利 姜濤Stanley爭口氣 陳卓賢一度棄賽罷玩 (多圖+有片)

MIRROR成軍6年，一連兩場於亞博舉行的《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting – Mapping The World》，昨晚(11日)舉行尾場。12子繼續分成6組比賽，有了首場的經驗，6組都戰意甚高，落力為所屬粉絲區爭取終極福利，完騷留低向MIRROR12子逐一 say goodbye的機會。前場由頭輸到尾的「大表姜」姜濤和邱士縉(Stanley)，昨晚爭番口氣，最後奪得季軍，由「Jerdan」呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)組成的Sahara和正副隊長楊樂文(Lokman)和江𤒹生(AK)的Volcano同屬最高分，AK與Jer猜包剪揼決勝負，最終由正副隊長奪得全場總冠軍。賽果難料，12子在遊戲期間不斷走到所屬粉絲區派心、送飛吻、自拍合照、拍手等，實行放題式派福利，非常寵粉。

教主Jeremy狂派福利 尾場繼續以12子率先以《Hunting you down》和《Day 0》為見面會掀序幕，接著展開鬥智鬥力的搶答比賽，「大表姜」先拔頭籌，Stanley興奮得一度抱包姜濤；而李駿傑(Jeremy)因多次能搶咪答問題，向來無脾氣的他亦一度感不忿，並與隊友盧瀚霆(Anson Lo)就不停擺可愛甫士和派心向粉絲派福利。緊接是跟粉絲互動的搶答，鏡仔要從觀眾席上粉絲提供的貼士答問題，由於舞台很長，位於兩台則的陳卓賢(Ian)和Edan多次投訴率先舉手，卻不被看見，Ian更索性罷玩與隊友陳瑞輝(Frankie)齋坐；而Edan和Jer則一邊投訴一邊落力爭勝。

AK與Jer包剪揼決勝負 最刺激是競技接力賽，12子分成兩大隊，要踩迷你單車、射籃球、玩呼拉圈、身親門、擲飛標等項目，獲勝的姜濤、Stanley、Jer、Edan、Lokman和AK更興奮得6人圍圈相擁，而Stanley更一度抱起Edan。最後的「123木頭人」，Jer雖一度被指在停下時身體郁動了，被罰返回起點，但仍發揮「SLDPK」跑到面都紅，從後趕上。最後，Jer、Edan(Sahara)和AK、Lokma(Volcano)以同分奪得雙冠軍，由於只有一區的粉絲可以留低與12子說再見，兩組以包剪揼決勝負，正副隊長成功為粉絲爭取福利。

驚喜答謝小儀和阿正 完場前，Lokman表示為阿正和小儀兩位主持送驚喜，請全場MIRO先收起燈牌，數完三聲後再齊齊展示燈牌以及歡呼，多謝兩人在台上一片混戰下，落力主持大局，阿正和小儀直言終於明白歌手感動到落淚的感受。最後，12子分坐4輛花車巡遊全場一周，獻唱《We are》和《Catch a Vibe》，拉近與山頂MIRO的距離，又以玩具槍向粉絲射泡泡，跟為見面會畫上句號。 事後，雖有MIRO認為賽制不公，對賽果感不滿，但老套一句「友誼第一，比賽第二」，看12子拼搏落力，珍惜分秒向所屬區域的粉絲派福利，相信也可填補粉絲的失落。