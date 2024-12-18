MIRROR Chef專訪｜Anson Lo榨豆漿笑爆全場 陳卓賢難忘為小朋友整班戟(有片)

MIRROR全新團綜《MIRROR Chef》於本周一(16日)已開播，12位鏡廚早前受訪分享拍攝趣事，相信看過第一集的觀眾都見識過盧瀚霆(Anson Lo)的「豉油炒奄列」，原來Anson Lo讀書年代曾是家政學會副主席，曾以「煎冬瓜」聞名的他，今次就獲封為「豆漿撈哥」，撈哥並非浪得虛名，詳述榨豆漿過程，大家記憶猶新，將話題扯到開「MIRROR大豆店」，仲話齊齊榨豆漿，令訪問一度暴走失控。不過，談到可會為MIRO煮一頓美食，眾人就耍手擰頭，笑言搞到集體食物中毒就大件事！

捉魚刮鱗斬雞 睇蜜蜂生B MIRROR在過去的團綜曾挑戰各款奇怪食材，不過隊長楊樂文(Lokman)和副隊長AK(江𤒹生)就話今次有專人指導，體驗從搜集原始食材到烹飪的過程，沒有恐怖食材，相反有錢分。談到難忘經驗就各有不同，Lokman首次見證蜜蜂BB出生的過程，不過原來陳瑞輝(Frankie)從小到大都怕蜜蜂，學識如何避免被蜜蜂針；邱傲然(Tiger)最深刻是親自捕魚和挖蓮藕，邱士縉就首次嘗試親身刮魚鱗；王智德(Alton)如願學懂斬全隻雞，他強調斬雞手法直接影響雞味，故非常重視，同樣學斬雞的陳卓賢就被封為「Ian斬」手起刀落無難度，他最深刻是為小朋友製作pancake，「起初諗住整一塊，食完之後，佢哋望住我就被融化，整咗全部pancake，整咗個幾鐘。」

Jer 芝士菠菜獲讚許 問到可有試過隊友炮製的極品劣食，柳應廷(Jer)就直指Edan製作的燒賣難食，Anson Lo和AK更形容似食泥膠和中輻射，Edan就反指Jeremy製造的手搲餅，屬數一數二難食之冠，Jer更形容似百潔布，向來上進的Jeremy再接再勵，第二次就成功了。至於誰廚技，除了令小朋友食得好開心的Ian，Jer亦獲Edan和Jeremy加持，大讚他煮的芝士菠菜好好食，Jer表示睇YouTube學，自己煮過一次，就煮給隊友吃。論到廚藝之王，就眾望所歸，首推AK，Tiger形容，「九龍灣首屈一指！」

姜濤Chok爆最有姿勢 作為廚藝王，AK看到隊友入廚的情景，睇得好開心，「姜濤講到自己好冇信心，但留意佢煮嘢時嘅表情，chok過所有人，姜濤就解釋早前追看熱爆的烹飪節目，才有樣學樣。見到Anson Lo煮嘢食會開心 ，因為將廚房當做化學實驗室。」」他透露現場有專人控制情況，但Anson Lo最容易觸及臨界點，Jer就大爆有次Anson Lo煮豆漿時，差點引發火災，接著話題扯到Anson Lo榨豆漿，就開始進入暴走失控狀況，Jeremy形容為「現榨豆漿」，味道又鹹又甜又原味，非常複雜，ERROR更爆笑建議開「MIRROR大豆店」，一齊榨豆槳，全場爆笑。不過，問到12子可會考慮為MIRO親自下廚，Lokman直言好難搞，「好難搞，一次過一齊食物中毒就好大件事。」其實他們在《MIRROR GO》時已曾讓粉絲品嘗親身下廚食物，何不再試？他笑言，「嗰時好彩啫，大家時運高。」

一人一樣討厭食物 最後他們還分享了最討厭的食物，最意想不到是Frankie討厭芒果，因為太毒怕濕熱，Alton對餅乾避之則告，嫌太乾。姜濤則首選苦瓜，而Tiger和Jer就選西芹，AK選納豆； Ian選莞茜，Anson Lo選八角； Stanley選榴槤；Lokman選生蠔；被嘲笑整「泥膠燒賣」的Edan就自言不會吃泥膠；Jeremy就是不揀飲擇食的健康寶寶。