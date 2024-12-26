MIRROR Chef｜姜濤「炸雞誘惑」不敵Jer「怪獸大戰」？ Ian獲小朋友親自餵食窩夫

MIRROR12子在全新團綜《MIRROR Chef》化身廚師進行廚藝大比拼，今晚(26日)boxing day播放的一集，姜濤、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）和盧瀚霆（Anson Lo）將會為兩位小朋友嘉賓薛然熹（熹熹）和霍曉澄（Monna）度身訂造飯團，勢要奪取他們的歡心。
Anson Lo慘遭嫌棄
姜濤得知Monna生日後，特別做了一個飯團版的「Monna的生日蛋糕」，又唱生日歌，氹得Monna十分開心；面對著同樣為食的熹熹，姜濤使出「炸雞誘惑」與熹熹隔空交流，成功令到他主動上前試食。
柳應廷(Jer)的「怪獸大戰」就吸引到熹熹舉手主動試食，令Jer不禁大讚他有品味。另外，一心想改變小朋友偏食習慣的Anson Lo製造了「以實力取勝」的飯卷配搭雞胸，可惜慘遭最討厭食雞胸的Monna堅決拒絕。
Ian被小朋友冧爆
最後，Monna表示最喜歡姜濤的飯團料理。熹熹就表示最喜歡Jer的料理，笑言會俾二百萬分。在旁的姜濤隨即笑言：「一千萬滿分，仲有8百萬分呢？」，熹熹十分識做指8百萬分會全給姜濤，令到他十分開心。
之後，陳卓賢（Ian）整作專給小朋友吃的窩夫，獲得大受歡迎，令熹熹和Monna吃不停。本來已吃完一份的Monna眼仔碌碌地望住Ian暗示想再吃多份。可愛的模樣令Ian冧爆甜笑。而熹熹亦十分貼心地餵Ian食窩夫，埸面十分有愛。