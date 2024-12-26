MIRROR Chef｜姜濤「炸雞誘惑」不敵Jer「怪獸大戰」？ Ian獲小朋友親自餵食窩夫

MIRROR12子在全新團綜《MIRROR Chef》化身廚師進行廚藝大比拼，今晚(26日)boxing day播放的一集，姜濤、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）和盧瀚霆（Anson Lo）將會為兩位小朋友嘉賓薛然熹（熹熹）和霍曉澄（Monna）度身訂造飯團，勢要奪取他們的歡心。

Anson Lo慘遭嫌棄

姜濤得知Monna生日後，特別做了一個飯團版的「Monna的生日蛋糕」，又唱生日歌，氹得Monna十分開心；面對著同樣為食的熹熹，姜濤使出「炸雞誘惑」與熹熹隔空交流，成功令到他主動上前試食。

柳應廷(Jer)的「怪獸大戰」就吸引到熹熹舉手主動試食，令Jer不禁大讚他有品味。另外，一心想改變小朋友偏食習慣的Anson Lo製造了「以實力取勝」的飯卷配搭雞胸，可惜慘遭最討厭食雞胸的Monna堅決拒絕。