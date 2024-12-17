MIRROR Chef｜Anson Lo原粒蒜頭連皮落鑊 Ian循循善誘 姜濤變聽話廚寶寶

MIRROR全新團綜於本周一(16日)已開播， 12子繼首集昨日輪住剪奄列後，今晚(17日)播出的一集將挑戰「小炒王」菜式，12位成員分成3組要在15分鐘內，合力完成指定菜式，其間只有1分鐘可邀請專業助廚幫忙。率先挑戰的是呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）以及邱士縉（Stanley）。一開始Anson Lo把薑片切成薑柱，更將蒜頭連皮原粒落鑊。手忙腳亂的Edan在情急之下請助廚幫忙切紅椒等乾材料，令Jeremy禁不住出聲喝止：「你叫佢幫你整魷魚好過啦！」

姜濤和 Ian變助廚 第二組成員有姜濤、陳卓賢（Ian）、陳瑞輝（Frankie）和柳應廷（Jer）。Ian不時溫柔地提醒姜濤烹調步驟，姜濤亦十分聽話，有條不紊地處理乾材料。而汲取了上一組教訓，Ian果斷地請助廚幫忙處理魷魚。不過後來原本只在旁觀的大廚和助廚忍不住加入幫忙一齊煮，姜濤和Ian隨即被笑言變成了小助廚。

AK與Alton獲讚有潛質 最後一組就有王智德（Alton）、江𤒹生（Anson Kong）、楊樂文（Lokman）和邱傲然（Tiger）最淡定，下廚的Alton和Anson Kong可謂游刃有餘，自信滿滿地完成菜式。連大廚試食後都大讚2人大有潛質做廚師，還邀請他們到中華廚藝學院報讀Part time課程。