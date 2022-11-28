MIRROR+COLLAR同日演出 So Ching去留再掀討論

MIRROR紅館演唱會意外發生後，一眾成員與COLLAR所有團隊活動暫定，直至10月中，MIRROR復團，各成員為參演的劇集、電影、個人單曲宣傳。至於COLLAR則因為So Ching要照顧受傷留院的男友李啟言(阿Mo)，所有團體工作暫停，及後Marf、Winka、Ivy So及芯駖若有工作，都只是低調亮相。

姜濤Day缺席全員如常演出

直至昨日，MIRROR繼ViuTV節目巡禮後再度同台演出(姜濤腳傷未癒，只有十一子上台)。同日中午，COLLAR成員亦分上下晝出席寶礦力活動，Day則因病臨時缺席。雖然上台表演的只有Marf、Gao、芯駖及Winka，而負責其他環節的Candy和Ivy So則在台下欣賞。此事引來網民討論，由於So Ching的去留問題，一直引來爭議，當中有不少網民提出只要公司安排妥善，就算有其中一人因事缺席，仍可以全員一齊活動，互相彌補不足，氣氛也不比全員演出輸蝕。他們以Day及姜濤缺席作例子，力撐So Ching留下，認為真心愛COLLAR的人，不應給予So Ching壓力，而是要好好支持著她。