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娛樂
2022-11-28 21:18:29

MIRROR+COLLAR同日演出 So Ching去留再掀討論

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姜濤因病缺席，最後MIRROR只有十一子同台演出。

姜濤因病缺席，最後MIRROR只有十一子同台演出。

MIRROR紅館演唱會意外發生後，一眾成員與COLLAR所有團隊活動暫定，直至10月中，MIRROR復團，各成員為參演的劇集、電影、個人單曲宣傳。至於COLLAR則因為So Ching要照顧受傷留院的男友李啟言(Mo)，所有團體工作暫停，及後MarfWinkaIvy So及芯駖若有工作，都只是低調亮相。

COLLAR六位成員合體。

COLLAR六位成員合體。

姜濤Day缺席全員如常演出

直至昨日，MIRROR繼ViuTV節目巡禮後再度同台演出(姜濤腳傷未癒，只有十一子上台)。同日中午，COLLAR成員亦分上下晝出席寶礦力活動，Day則因病臨時缺席。雖然上台表演的只有MarfGao、芯駖及Winka，而負責其他環節的Candy和Ivy So則在台下欣賞。此事引來網民討論，由於So Ching的去留問題，一直引來爭議，當中有不少網民提出只要公司安排妥善，就算有其中一人因事缺席，仍可以全員一齊活動，互相彌補不足，氣氛也不比全員演出輸蝕。他們以Day及姜濤缺席作例子，力撐So Ching留下，認為真心愛COLLAR的人，不應給予So Ching壓力，而是要好好支持著她。

MIRROR事後表示眾人重新為舞步排練及由其他成員頂替姜濤獨唱部份。

MIRROR事後表示眾人重新為舞步排練及由其他成員頂替姜濤獨唱部份。

COLLAR4位合體跳唱。

COLLAR4位合體跳唱。

COLLAR 2+4一齊high

COLLAR昨日的代言活動為例，Ivy SoCandy於早上主持鳴槍，並到不同攤位試玩，吸引過百fans緊隨，甚至場面一度失控。及至另外4位成員上台，粉絲不停高舉名牌，又揮動旗幟，全場更不停大叫「COLLAR」，氣氛非常高漲。她們離場時，同樣有大批粉絲跟到實。

COLLAR上台，全場氣氛高漲。 COLLAR四位成員接力到場。 Candy未有上台，與Ivy So在台下欣賞隊友演出。
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