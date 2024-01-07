MIRROR Time訪問｜姜濤預告公開Stanley操刀終極黑圖 Anson Lo盧瀚霆寧食冷飯唔淥杯麵(有片)

MIRROR成軍5年，終於成功爭取全團出埠拍團綜，早前齊齊飛往澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》，將於明天(8日)倒數播出最後6集，除了鏡頭前看他們為100澳元混戰、爆笑玩Pillow Fight、分組比試廚藝等，相信鏡粉也樂於聽他們分享鏡頭背後的花生趣事。12子早前接受本報訪問，互mean爆料，總之12鏡聚在一起，就奇妙事不斷有。

姜濤po黑圖 影響公司股價

今次《MIRROR Time》雖不至於素顏出鏡，但大部分都只是淡妝示人，那豈不是大量黑圖？Stanley與Edan互有要脅對方的黑圖在手，不過最厲害一張是姜濤，出自「大表姜」坐小型飛機的環節，Stanley曾在《爆谷一周》透露姜濤幾乎全程伏低頭，他從低角度拍了一張姜濤暈浪作嘔的黑圖。他自首，「嗰張好勁，po咗出嚟，唔單止佢玩完，我都會玩完。」豈料姜濤堅持，「我生日會po呀！」旁邊的Tiger忍不住爆一句，「會影響ViuTV喎！」眾兄弟齊聲勸阻，「股價跌呀！」姜解釋，「人生經歷最痛苦的一刻，Stanley喺隔籬笑得好開心，我幾乎要嘔。」到底這張獲眾鏡仔認證的姜濤終極黑圖有幾勁，就要等明年4月姜濤誕揭曉。

繼《調教你MIRROR》12子再次同居共處一星期，問到今次誰是喊包時，他們指會有眼濕濕，但就不會爆喊。當Stanley當被問到可有在傾心事環節分享「雪精」的進度，他尷尬指大家也有摸酒杯底傾男人心事，並扯開話題大爆Jeremy(李駿傑)堅持滴酒不沾，而Tiger則沒有飲醉酒。