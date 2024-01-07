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娛樂
2024-01-07 18:00:00

MIRROR Time訪問｜陳卓賢Ian思郷接「雞脾」facetime 正副隊長孖Tiger與Alton驚遇爆喊fans(有片)

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MIRROR成軍五周年，首次齊人出埠拍團綜《MIRROR Time》。

MIRROR成軍五周年，首次齊人出埠拍團綜《MIRROR Time》。

MIRROR首個出埠拍攝的團綜《MIRROR Time》，下周進入倒數階段，接著12子將展開以香港為首站的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》，屆時將巡迴英國、美國、加拿大不同城市，以及澳門、新加坡和馬來西亞演出。12子早前接受本報訪問，問到下次拍團綜的心儀地點時，不料Ian(陳卓賢)來過反高潮，提議留港拍攝也不錯。

MIRROR成軍五周年，首次齊人出埠拍團綜《MIRROR Time》。 Ian指Alton重複他的說話，搞笑地扮嬲。(李睿哲攝) Ian笑言後悔揀了姜濤入組。 12子在《MIRROR Time》分成兩組下廚，Ian看到著對下廚一竅不通的Anson Lo，幾乎要動刀。 MIRROR在澳洲拍《MIRROR Time》時到訪動物園，近距離看到罕見的野生動物，不過他們笑言最多的動物是烏蠅。(陳睿哲攝) 《MIRROR Time》下廚比試，盡顥各人的「通水」默契。(陳睿哲攝) MIRROR在澳洲坐熱氣球升空，是拍團綜《MIRROR Time》的其中一項難忘經歷。(陳睿哲攝) MIRROR成軍五年，在《MIRROR Time》遊戲中盡顯默契，更大爆穿平腳底褲的秘密。 MIRROR12子在《MIRROR Time》遊戲中，被要求檢查底褲。 MIRROR成軍五周年，首次齊人出埠拍團綜《MIRROR Time》。 12子在《MIRROR Time》分成兩組比試，從購買食材到下廚一腳踢。 MIRROR成軍五周年，首次齊人出埠拍團綜《MIRROR Time》。 MIRROR入住澳洲宿舍拍團綜《MIRROR Time》。

Ian嘆：Dream都冇得做

原來今次澳洲團綜之旅拍攝行程緊密，Ian大嘆，「Dream都冇得做，仲做Gym！」接著Alton(王智德)被問到有否做Gym時，答道，「我剩係搭車時做dream。」Ian搞笑地扮嬲，「我講完你先重複。」AK(江𤒹生)即安撫，「嬲咩？老四！」Ian拒絕承認「老四」之名，然後認真表示，「其實留喺香港也不錯，有好多地方都未去過，拍出嚟都好靚，而且會掛住屋企。」他笑言，「『雞脾』掛住我，佢facetime我。」澳洲的烏蠅識開門，「雞脾」識facetime，Anson Lo的Amber又如何？他秒回，「佢打俾我！」AK笑言，「Amber話淥咗杯麵俾你食。」

問到是否澳洲之旅太辛苦，所以寧願下次留港拍團綜？AK認真表示，除了每天要早起，不算太辛苦，「希望下次有多點me time，讓大家有多點體驗，今次很多時只係在車上看外面風景，沒太多親身感受的機會。」

Lokman憶述在澳洲遇爆喊粉絲的情景。(李睿哲攝) Lokman和Alton重演在澳洲遇爆喊粉絲的情景。(李睿哲攝) Edan在拍《MIRROR Time》期間向當地居民介紹MIRROR。 Edan在拍《MIRROR Time》期間向當地居民介紹MIRROR。 Edan、Anson Lo、姜濤和Jer成功令當地人follow MIRROR的IG，並打卡合照。

Edan成功招攬外國fans

話說回來，能在街上偶遇當地的鏡粉也是難忘事，Lokman(楊樂文)、AK、Alton和Tiger(邱傲然)就巧遇一位爆喊母親， Lokman憶述，「可能佢冇諗過會親身見到我哋，有點不知所措，有點激動，佢兩個小朋友望住媽咪爆喊。」搞笑地，四子也被嚇得目定口呆，待對方冷靜下來，才一齊合照。 Edan(呂爵安)反而為MIRROR招攬外國fans，「當地居民好奇我哋拍甚麼，就跟我哋傾偈，我就叫佢哋follow MIRROR的IG，成為第一位當地fans，佢哋用澳洲話讚我靚仔。」眾人反問：「澳洲不是講英文嗎？」然後眾人七嘴八舌，貫徹12子鬧笑本色。

文：Grace 攝：李睿哲

化妝：Annie G. Chan, Rainbow Chung, Giann Cheung, Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan, Lydia Yung, Denny ku@CHIC Private I salon

Seiko Sin, Manho Li, Frankie Ho,Will Choi@HairCulture

服裝：Burberry, Emporio Armani, Mr. Porter, Ports V, Halfboy, Farfetch, D-mop, Giuseppe Zanotti, Christian Louboutin, A Better Mistake

Stylist : PIPA Creative

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