MIRROR Time訪問｜陳卓賢Ian思郷接「雞脾」facetime 正副隊長孖Tiger與Alton驚遇爆喊fans(有片)

MIRROR首個出埠拍攝的團綜《MIRROR Time》，下周進入倒數階段，接著12子將展開以香港為首站的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》，屆時將巡迴英國、美國、加拿大不同城市，以及澳門、新加坡和馬來西亞演出。12子早前接受本報訪問，問到下次拍團綜的心儀地點時，不料Ian(陳卓賢)來過反高潮，提議留港拍攝也不錯。

Ian嘆：Dream都冇得做

原來今次澳洲團綜之旅拍攝行程緊密，Ian大嘆，「Dream都冇得做，仲做Gym！」接著Alton(王智德)被問到有否做Gym時，答道，「我剩係搭車時做dream。」Ian搞笑地扮嬲，「我講完你先重複。」AK(江𤒹生)即安撫，「嬲咩？老四！」Ian拒絕承認「老四」之名，然後認真表示，「其實留喺香港也不錯，有好多地方都未去過，拍出嚟都好靚，而且會掛住屋企。」他笑言，「『雞脾』掛住我，佢facetime我。」澳洲的烏蠅識開門，「雞脾」識facetime，Anson Lo的Amber又如何？他秒回，「佢打俾我！」AK笑言，「Amber話淥咗杯麵俾你食。」

問到是否澳洲之旅太辛苦，所以寧願下次留港拍團綜？AK認真表示，除了每天要早起，不算太辛苦，「希望下次有多點me time，讓大家有多點體驗，今次很多時只係在車上看外面風景，沒太多親身感受的機會。」