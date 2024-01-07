MIRROR Time訪問｜AK江𤒹生被爆撞爛木門蚊網 Frankie陳瑞輝制服「識開門」烏蠅(有片)

MIRROR首次齊齊飛往澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》，將於明天(8日)倒數播出最後6集，看他們為100澳元混戰、玩Pillow Fight、默契考驗、底褲大披露、創意料理等遊戲，相信鏡粉無限loop也笑破肚皮。12子早前接受本報訪問，大爆鏡頭背後的花生趣事。

Lokman與Alton 嘆無覺好瞓 隊長楊樂文(Lokman)和王智德(Alton)慨嘆無覺好瞓，經常受到拆屋般的行樓梯聲和鼻鼾聲滋擾，矛頭直指副隊長AK (江𤒹生)，Lokman表示，「最難忘係原來間屋好應聲，有樓梯嘛，有人行樓梯時，砰砰砰，使唔使咁大聲？」陳卓賢(Ian)形容，「速龍嚟緊！」Alton坦言隊友鼻鼾聲影響睡眠質素，「慶幸睡眠時間不長，影響的時間比較短。」由於行程緊密，平均每晚睡幾小時便要大清早起床，Ian直言，「其實我哋長時間都在旅遊巴渡過，每程車大約個半鐘，瞓得好舒服，係最長的休息時間。」Stanley(邱士縉)解釋，「加上當地夏令時間少了一個鐘，個個喺旅遊車瞓，所以影咗Edan(呂爵安)好多黑圖。」

Frankie、Alton、AK激戰一蚊銀 烏蠅 Alton認真表示，最難忘是塔斯曼尼亞的小木屋，望出窗外有機會看到野生動物，不過最搞笑莫過於他首次踏進屋裡，竟然是陳瑞輝(Frankie)和AK聯手激戰大烏蠅，「嗰隻烏蠅一蚊銀咁大，好肥美！」Frankie憶述當時情景，「當我同人傾緊偈時，有隻好大粒嘅烏蠅開門入嚟……」Edan聞言即反問：「烏蠅開門？」引來哄堂大笑，Frankie才更正是有人開門，其後AK和Alton入屋，3子合力制服大烏蠅，所謂的「合力」，其實是AK拍片、Alton打氣，出手的Frankie表示，「最後我用咗一個膠袋笠住佢，都搞咗成10分鐘。」Jer形容澳洲烏蠅好厲害，「我記得去動物園嗰日，烏蠅係無處不在。」Edan抵死總結，「澳洲最多嘅動物就係烏蠅！」