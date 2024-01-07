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娛樂
2024-01-07 15:00:00

MIRROR Time訪問｜AK江𤒹生被爆撞爛木門蚊網 Frankie陳瑞輝制服「識開門」烏蠅(有片)

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AK被Lokman和Alton爆鼻鼾聲大，Ian更指AK行樓梯似速龍般嘈吵。(李睿哲攝)

AK被指上落樓梯似速龍，擾人清夢。(李睿哲攝)

MIRROR首次齊齊飛往澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》，將於明天(8日)倒數播出最後6集，看他們為100澳元混戰、玩Pillow Fight、默契考驗、底褲大披露、創意料理等遊戲，相信鏡粉無限loop也笑破肚皮。12子早前接受本報訪問，大爆鏡頭背後的花生趣事。

AK被Lokman和Alton爆鼻鼾聲大，Ian更指AK行樓梯似速龍般嘈吵。(李睿哲攝) MIRROR早前受訪，分享在澳洲拍團綜《MIRROR Time》的趣事。(陳睿哲攝) MIRROR在澳洲坐熱氣球升空，是拍團綜《MIRROR Time》的其中一項難忘經歷。(陳睿哲攝) MIRROR在澳洲拍《MIRROR Time》時到訪動物園，近距離看到罕見的野生動物，不過他們笑言最多的動物是烏蠅。(陳睿哲攝) 《MIRROR Time》下廚比試，盡顥各人的「通水」默契。(陳睿哲攝)

Lokman與Alton嘆無覺好瞓

隊長楊樂文(Lokman)和王智德(Alton)慨嘆無覺好瞓，經常受到拆屋般的行樓梯聲和鼻鼾聲滋擾，矛頭直指副隊長AK (𤒹)Lokman表示，「最難忘係原來間屋好應聲，有樓梯嘛，有人行樓梯時，砰砰砰，使唔使咁大聲？」陳卓賢(Ian)形容，「速龍嚟緊！」Alton坦言隊友鼻鼾聲影響睡眠質素，「慶幸睡眠時間不長，影響的時間比較短。」由於行程緊密，平均每晚睡幾小時便要大清早起床，Ian直言，「其實我哋長時間都在旅遊巴渡過，每程車大約個半鐘，瞓得好舒服，係最長的休息時間。」Stanley(邱士縉)解釋，「加上當地夏令時間少了一個鐘，個個喺旅遊車瞓，所以影咗Edan(呂爵安)好多黑圖。」

Frankie以膠袋制服澳洲大烏蠅。(陳睿哲攝) AK詳述激戢澳洲大烏蠅的經過。(陳睿哲攝) Frankie「智者輝」成為Ian信任的拍擋。 Frankie「智者輝」成為Ian信任的拍擋。 Ian被Anson Lo激到幾乎要動刀，Frankie成為他最共鳴的拍擋。

Frankie、Alton、AK激戰一蚊銀烏蠅

Alton認真表示，最難忘是塔斯曼尼亞的小木屋，望出窗外有機會看到野生動物，不過最搞笑莫過於他首次踏進屋裡，竟然是陳瑞輝(Frankie)AK聯手激戰大烏蠅，「嗰隻烏蠅一蚊銀咁大，好肥美！」Frankie憶述當時情景，「當我同人傾緊偈時，有隻好大粒烏蠅開門入嚟……」Edan聞言即反問：「烏蠅開門？」引來哄堂大笑，Frankie才更正是有人開門，其後AKAlton入屋，3子合力制服大烏蠅，所謂的「合力」，其實是AK拍片、Alton打氣，出手的Frankie表示，「最後我用咗一個膠袋笠住佢，都搞咗成10分鐘。」Jer形容澳洲烏蠅好厲害，「我記得去動物園嗰日，烏蠅係無處不在。」Edan抵死總結，「澳洲最多嘅動物就係烏蠅！」

破壞力驚人

12子共處，破壞力難以想像，Lokman繼續爆料，「我記得有人整爛露台木門，那門有玻璃同蚊網，外面陽光普照，有人『嘩嘩嘩』衝出去睇，然後就話：『Sorry，我整爛咗個蚊網！』」陳仔Ian不禁指著AK，問道：「又係佢？」Lokman補充，「不過樓梯冇爛！」

文：Grace 攝：李睿哲

化妝：Annie G. Chan, Rainbow Chung, Giann Cheung, Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan, Lydia Yung, Denny ku@CHIC Private I salon

Seiko Sin, Manho Li, Frankie Ho,Will Choi@HairCulture

服裝：Burberry, Emporio Armani, Mr. Porter, Ports V, Halfboy, Farfetch, D-mop, Giuseppe Zanotti, Christian Louboutin, A Better Mistake

Stylist : PIPA Creative

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