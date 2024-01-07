MIRROR Time訪問｜Edan私藏Jer怪叫片段等結婚公開 米媽Jeremy煮窩心早餐(有片)

MIRROR成軍5年，終於成功爭取全團出埠拍團綜，早前齊齊飛往澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》，將於明天(8日)倒數播出最後6集，看他們為100澳元混戰、玩Pillow Fight、默契考驗、底褲大披露、創意料理等遊戲，相信鏡粉無限loop也笑破肚皮。12子早前接受本報訪問，不時互mean，大爆鏡頭背後的花生趣事。
MIRROR四子晚晚開雀局
談到拍《MIRROR Time》的難忘事，Edan(呂爵安)認真表示，「好多謝節目組讓我們有機會放假，12個一齊出去逛街，在香港好耐冇試過，感覺很新鮮，覺得有時間都係要去旅行走走。另外，就係Jer打牌都幾暴力……」Edan在Jer(柳應廷)去年生日當天po了壽星仔打麻雀大叫「自摸」的短片，並曾透露是從4分半鐘的完整片段剪輯的精華，「重要係條片發出咗好多唔同嘅聲音，我為他好好紀錄，等佢結婚時播出來。」接著將咪交給身邊的Jer，Jer將矛頭指向Stanley(邱士縉)，「大家很少機會一起玩通宵，我哋只係陪Stanley玩，」Stanley就解釋，既然節目組千里迢迢帶旅行麻雀去澳洲，當然要好好利用。至於誰是終極大贏家？原來不是「自摸」Jer，Jeremy(李駿傑)才是「MIRROR雀后」。
姜濤難忍Jer「自摸」
不過，最慘可說是姜濤，經過今次出埠，發現不可再跟識打麻雀的隊友同住，「我係即使兩三個鐘都要瞓嘅人，但佢哋識打牌，真係可以一直『食！食！食！』，尤其嗌『自摸』嗰個，好High。每一晚都係咁，點解可以打到咁！」Stanley笑言，「佢試過衝出嚟，問我哋可唔可以細聲少少，最慘係髮型師，嘈到連佢哋都聽到。」Edan再三強調，惟獨Jer最大聲。
Jeremy煮窩心早餐
Jeremy曾經在《全民造星》10強的美國之旅為Edan通渠，「慘劇」沒有在澳洲之旅重演，Jeremy笑言，「有好多廁所，唔使我通！」向來是體貼「米媽」的他，今次就為大家預備窩心早餐，「因為喺墨爾本有個環節去起巿買咗好多嘢，但我哋只逗留兩三日，所以要盡快煮俾大家食，(煮甚麼？)牛扒，其實係漢堡扒。」
Tiger難忘升空
話說回來，不少成員都首次去澳洲，能在地大脈博的異邦親親大自然，人生幾何？Tiger(邱傲然)最難忘是坐熱氣球升空，「那天凌晨3點出發，因為要趕著睇日出，見到一邊係太陽一邊係月亮，好宏大，感受大自然的力量，好滿足。」
Jer看海啟發歌曲方向
Jer最難忘是看海的日子，「我哋出海睇海洋動物，好壯觀，同埋搭船好似坐過山車。」他曾在IG分享，在澳洲出海的旅程，親眼看到鯨魚和海豹，啟發他更改新歌主題，由「破風號船長」變為《大海少年》，希望能唱一首陪伴大家的歌曲。
文：Grace 攝：李睿哲
化妝：Annie G. Chan, Rainbow Chung, Giann Cheung, Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre
髮型：Man Chan, Lydia Yung, Denny ku@CHIC Private I salon
Seiko Sin, Manho Li, Frankie Ho,Will Choi@HairCulture
服裝：Burberry, Emporio Armani, Mr. Porter, Ports V, Halfboy, Farfetch, D-mop, Giuseppe Zanotti, Christian Louboutin, A Better Mistake
Stylist : PIPA Creative