MIRROR Time訪問｜Edan私藏Jer怪叫片段等結婚公開 米媽Jeremy煮窩心早餐(有片)

MIRROR成軍5年，終於成功爭取全團出埠拍團綜，早前齊齊飛往澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》，將於明天(8日)倒數播出最後6集，看他們為100澳元混戰、玩Pillow Fight、默契考驗、底褲大披露、創意料理等遊戲，相信鏡粉無限loop也笑破肚皮。12子早前接受本報訪問，不時互mean，大爆鏡頭背後的花生趣事。

MIRROR四子晚晚開雀局 談到拍《MIRROR Time》的難忘事，Edan(呂爵安)認真表示，「好多謝節目組讓我們有機會放假，12個一齊出去逛街，在香港好耐冇試過，感覺很新鮮，覺得有時間都係要去旅行走走。另外，就係Jer打牌都幾暴力……」Edan在Jer(柳應廷)去年生日當天po了壽星仔打麻雀大叫「自摸」的短片，並曾透露是從4分半鐘的完整片段剪輯的精華，「重要係條片發出咗好多唔同嘅聲音，我為他好好紀錄，等佢結婚時播出來。」接著將咪交給身邊的Jer，Jer將矛頭指向Stanley(邱士縉)，「大家很少機會一起玩通宵，我哋只係陪Stanley玩，」Stanley就解釋，既然節目組千里迢迢帶旅行麻雀去澳洲，當然要好好利用。至於誰是終極大贏家？原來不是「自摸」Jer，Jeremy(李駿傑)才是「MIRROR雀后」。