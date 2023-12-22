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娛樂
2023-12-22 14:40:56

MIRROR Time｜姜濤開心自薦做「最重物品」 Lokman竟指MIRROR似除塵轆？

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MIRROR成軍五周年，首次齊人出埠拍團綜。

MIRROR成軍五周年，首次齊人出埠拍團綜。

MIRROR成軍五年，首次全員出走到澳洲享受拍攝的團綜《MIRROR Time》，將於下周一聖誕節(25)起播映。早前正副隊長楊樂文(Lokman)、江𤒹(AK)和陳卓賢(Ian)、陳瑞輝(Frankie)、王智德(Alton)和邱傲然(Tiger)率先到埗，姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)和邱士縉(Stanely)隨後出發，十二子雖然分兩批出發，但仍是第一次齊人出埠，Lokman笑言：「壯舉嚟㗎！我哋已經難過奧運，人哋4年一次，我哋5年先第一次！」

MIRROR成員分兩批出發往澳洲拍團綜。 MIRROR成員分兩批出發往澳洲拍團綜《MIRROR Time》。 MIRROR成軍五周年，首次齊人出埠拍團綜《MIRROR Time》。 MIRROR成軍五周年，首次齊人出埠拍團綜《MIRROR Time》。 MIRROR入住澳洲宿舍拍團綜《MIRROR Time》。

選「最MIRROR」物件

節目中，成員會挑戰不同的遊戲，實行「贏咗有獎，輸咗要罰」的連串驚喜；同時又回顧出道以來的心路歷程和互訴心底話。 十二子齊人到達澳州宿舍後，隨即開始挑戰第一個遊戲「世界之最」。製作組出題要成員在行李中拿出「最xx」的物品，最貼題的就為只勝出和贏取獎品。在要選出「最MIRROR」的物品中，IanAKJer十分有默契，不約而同地拿出隨身鏡子；而Lokman更示範及解釋除塵轆怎樣代表 MIRROR，想知場面如何爆笑，鏡粉們就要收看《MIRROR Time》播出。

MIRROR一到埗就隨即挑戰第一個遊戲「世界之最」。 MIRROR一到埗隨即挑戰第一個遊戲「世界之最」。 成員都各自拿出認為「最MIRROR的物品」。 姜濤搞笑自認「最重物品」。 Ian認為鏡子是「最MIRROR的物品」 Jeremy認為MIRROR 口罩是「最MIRROR的物品」。 Jer亦選擇了鏡子是「最MIRROR的物品」。 AK亦選擇了鏡子是「最MIRROR的物品」。 Lokman示範除塵轆如何能夠代表MIRROR，場面爆笑。

姜濤自認最重

在「最重物品」的一節中，姜濤一聽到題目後便開心地舉手自薦。唯聽到需是「第五件最重的物品」後，他隨即露出疑惑的表情。而為了可以贏出這個回合，成員們都深思熟慮和仔細觀察對方，才拿出感覺上是「第五件最重的物品」出戰。

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