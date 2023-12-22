MIRROR Time｜姜濤開心自薦做「最重物品」 Lokman竟指MIRROR似除塵轆？

MIRROR成軍五年，首次全員出走到澳洲享受拍攝的團綜《MIRROR Time》，將於下周一聖誕節(25日)起播映。早前正副隊長楊樂文(Lokman)、江𤒹生(AK)和陳卓賢(Ian)、陳瑞輝(Frankie)、王智德(Alton)和邱傲然(Tiger)率先到埗，姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)和邱士縉(Stanely)隨後出發，十二子雖然分兩批出發，但仍是第一次齊人出埠，Lokman笑言：「壯舉嚟㗎！我哋已經難過奧運，人哋4年一次，我哋5年先第一次！」

選「最MIRROR」物件 節目中，成員會挑戰不同的遊戲，實行「贏咗有獎，輸咗要罰」的連串驚喜；同時又回顧出道以來的心路歷程和互訴心底話。 十二子齊人到達澳州宿舍後，隨即開始挑戰第一個遊戲「世界之最」。製作組出題要成員在行李中拿出「最xx」的物品，最貼題的就為只勝出和贏取獎品。在要選出「最MIRROR」的物品中，Ian、AK和Jer十分有默契，不約而同地拿出隨身鏡子；而Lokman更示範及解釋除塵轆怎樣代表 MIRROR，想知場面如何爆笑，鏡粉們就要收看《MIRROR Time》播出。