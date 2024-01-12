MIRROR Time｜姜濤「給MIRROR的信」盼將來對一切無悔 從受追捧到受質疑Stanley坦言一體對面難關

MIRROR成軍五周年首次全員出走到澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》將於明晚(13日) 播出的最後一集， 12子各自寫了一封「給MIRROR的信」，並親自讀出心底話。姜濤分享指：「我地來自唔同嘅成長環境，價值觀同性格完全唔同。走過呢5年嘅時光，有時會諗或者呢個係上天俾我地嘅課題同考驗。希望將來會好驕傲咁對兒孫講，曾經同呢班人創造過奇蹟、嗌過交，但係都一齊開心熱血過，對呢一切都無悔。」

Lokman和AK感謝成員一直以來的陪伴，寄語繼續加油；Jeremy眼濕濕表示：「希望將來大家回想起MIRROR時都會係開心嘅回憶，珍惜每一刻相處嘅時間」；Ian指自己相信天道酬勤：「唯一可以做嘅就係努力做好要做嘅事去報答大家。我相信用一個正確嘅方法努力嘅時候，係會得到回報。好感恩有毫不吝嗇嘅支持者同有共同目標嘅身邊人」。

MIRROR從順景到受質疑 Stanley ：我都唔好過

Stanley坦言：「有時會覺得我哋太順利，跳咗啲過程，好多嘢無捱過就得到咗。相信依家係出現咗一個難關。老實講由以前一面向嘅追捧，到依家多咗好多唔同嘅質疑同討厭，無論係對於個別定係團體，因為我哋係一體，所以我都唔好過。其實你哋每個有唔同嘅成就，我都係超級戥你哋開心。因為多咗唔同作品，多啲人見到我哋，MIRROR先行前到少少。」他感性地指希望成員都能夠找回造星時期的心態，簡單地為做好一件事而向前衝，一起帶領團隊向前行。