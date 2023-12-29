MIRROR Time｜玩國王遊戲爭奪願望輪盤 姜濤偷啜Ian被嚇呆大呼：做咩錫我呀？

ViuTV全新節目《MIRROR Time》逢星期一至五晚上10時30分播映。為慶祝成軍五周年， MIRROR將會第一次全員出走到澳洲享受屬於他們的「MIRROR Time」。節目中，成員會挑戰不同的遊戲，實行「贏咗有獎，輸咗要罰」的連串驚喜。旅程中，成員會回顧出道以來的心路歷程和互相分享心底話。
今晚（29日）播出的一集，成員們為了爭奪「願望輪盤」的格數，而將會挑戰不同的國王遊戲。今次率先抽籤分組挑戰「Pillow Fight」，第一輪比賽是鬥快搶放在雙方腳下的枕頭。初賽的組合有姜濤對決Ian、Lokman對決Alton、Anson Lo對決AK、Jer對決Stanley、Edan對決Tiger，以及Jeremy對決Frankie。
被形容為「雙熊對決」的姜濤和Ian，Edan表示對姜濤有信心，而Lokman則笑言「唔係信心，而係擔心」。甫開始前，Ian表示背對背時已經感受到姜濤的力量。之後，姜濤更乘機偷襲，連番偷親Ian的手背和頸，令Ian嚇得大呼：「做咩錫我呀？！」
而Jeremy與Frankie、Lokman與Alton的對戰回合都十分激烈，令其他成員都看得十分緊張。而Anson Lo抽中和AK對戰「神之對決」，未開始前Anson Lo已大呼好驚，笑指「呢個係擂台嚟㗎喎」，又叫AK「唔好打佢」。相反，AK十分淡定指：「有一個好消息係我哋是但一個會晉級㗎喇。」而隨後成功進入決賽的成員，笑言知道對手名單後已經想退出。