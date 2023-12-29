MIRROR Time｜玩國王遊戲爭奪願望輪盤 姜濤偷啜Ian被嚇呆大呼：做咩錫我呀？

ViuTV全新節目《MIRROR Time》逢星期一至五晚上10時30分播映。為慶祝成軍五周年， MIRROR將會第一次全員出走到澳洲享受屬於他們的「MIRROR Time」。節目中，成員會挑戰不同的遊戲，實行「贏咗有獎，輸咗要罰」的連串驚喜。旅程中，成員會回顧出道以來的心路歷程和互相分享心底話。

今晚（29日）播出的一集，成員們為了爭奪「願望輪盤」的格數，而將會挑戰不同的國王遊戲。今次率先抽籤分組挑戰「Pillow Fight」，第一輪比賽是鬥快搶放在雙方腳下的枕頭。初賽的組合有姜濤對決Ian、Lokman對決Alton、Anson Lo對決AK、Jer對決Stanley、Edan對決Tiger，以及Jeremy對決Frankie。