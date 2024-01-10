MIRROR Time｜「舞蹈擔當」陳卓賢與「舞王柳」Jer顯身手 12子跳唱《ASAP》勁有團魂

《MIRROR Time》本周進入倒數階段，12子聚在一起玩簡單遊戲，已笑料百出，令鏡粉笑住無限Loop。昨晚(9日)播出的一集以「Dancing Night」為主題，12子由墨爾本移師到塔斯曼尼亞，接受原住民煙燻歡迎儀式，繼而展開跳舞之夜，先分組進行「誰是卧底」比賽，Ian挑戰solo跳舞獲封「跳舞擔當陳卓賢」，「舞王柳」阿Jer則以泳式舞成為過關，Ian笑言：「大家習慣我哋甩甩地，所以唔會懷疑我哋。」最厲害是Lokman(楊樂文)以「旁白舞」盡顯隊長風範，獲隊友掌聲激讚「好嘢！」。而最後環節12 子跳5年前的《ASAP》，團魂爆發勁齊心。

Ian自問跳得好睇 12子在「誰是卧底」遊戲中，分成3組作賽，4位成員戴上耳機跳舞，其中一位「卧底」所聽音樂與其他人不同，若能成功隱藏身份者勝出。第一回合有姜濤、Ian、Stanley和Alton，姜濤聽的《綠袖子》跟3位聽的Rock音樂明顯不同，很快就被識穿「卧底」身份，Ian雖被指不夠rock，但能順利過關，他自認拍子準確，更反問「好唔好睇？好睇就得！」，賽後被順應要求solo跳舞，獲封為「跳舞擔當陳卓賢」。

舞王柳化身游泳健將 第二組是盧瀚霆(Anson Lo)、Jeremy(李駿傑)、Tiger(邱傲然)和Jer，前三者聽粵曲， 擅長跳舞的Anson Lo被粵曲考起，舞步惹來懷疑，反而聽海聲的Jer化身游泳健將，以自由式、蛙式舞姿成功隱藏卧底身份，更自讚「柳式舞姿」好有節奏感，又自言與Jeremy非常合拍：「我同你同步，幾high呀！剛才嗰part，connect晒！」今次旁觀的Ian禁不住笑言：「其實因為我哋跳，大家習慣我哋甩甩地，所以唔會懷疑我哋。」

Lokman面臨「 舞蹈生涯最大難關」 第三組是Fankie(陳瑞輝)、Edan(呂爵安)、Lokman(楊樂文)和AK(江𤒹生)，跳free Style都無難度的Lokman竟然全程格格不入，Edan與Frankie夾計跳得激動時，Lokman很自然就跟隨，很快就被聽聖誕音樂的3子揭穿身份，原來Lokman所聽是MIRROR成員的旁白介紹，他接受的懲罰是即席示範「旁白舞」，姜濤笑言，「舞蹈生涯最大難關！」Lokman「跳舞」時模仿各隊友特徵，當旁白介紹姜濤時，旁觀的姜濤搶白：「我覺得係掃。」但Lokman則奉上派心動作，果然是貼心又了解隊友，不愧是MIRROR隊長，成功以「旁白舞」贏得兄弟們拍掌大讚，「隊長好嘢！」不過隊長反過來叫眾人各跳一次，節目沒有播出相關片段，未知各成員是否逐一表演「旁白舞」。