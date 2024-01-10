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娛樂
2024-01-10 12:30:03

MIRROR Time｜「舞蹈擔當」陳卓賢與「舞王柳」Jer顯身手 12子跳唱《ASAP》勁有團魂

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12子平排齊心跳5年前的《ASAP》，勁有團魂。

12子平排齊心跳5年前的《ASAP》，勁有團魂。

《MIRROR Time》本周進入倒數階段，12子聚在一起玩簡單遊戲，已笑料百出，令鏡粉笑住無限Loop。昨晚(9日)播出的一集以「Dancing Night」為主題，12子由墨爾本移師到塔斯曼尼亞，接受原住民煙燻歡迎儀式，繼而展開跳舞之夜，先分組進行「誰是卧底」比賽，Ian挑戰solo跳舞獲封「跳舞擔當陳卓賢」，「舞王柳」阿Jer則以泳式舞成為過關，Ian笑言：「大家習慣我哋甩甩地，所以唔會懷疑我哋。」最厲害是Lokman(楊樂文)以「旁白舞」盡顯隊長風範，獲隊友掌聲激讚「好嘢！」。而最後環節12 子跳5年前的《ASAP》，團魂爆發勁齊心。

《MIRROR Time》昨晚一集以跳舞為主，「唱將」阿Jer略感擔心。 《MIRROR Time》昨晚一集以跳舞為主，「唱將」Ian略感擔心。 首回合的「誰是卧底」遊戲有姜濤、Ian、Stanley和Alton作賽。 首回合的「誰是卧底」遊戲，姜濤的舞姿明顯有別於Ian、Stanley和Alton。 原來姜濤聽綠袖小，其他隊友聽Rock音樂。 首回合的「誰是卧底」遊戲有姜濤、Ian、Stanley和Alton作賽。 Ian獲封「跳舞擔當陳卓賢」。 Ian應節目組要求solo跳舞，Stanley和姜濤助攻。 Ian被要求solo跳舞。

Ian自問跳得好睇

12子在「誰是卧底」遊戲中，分成3組作賽，4位成員戴上耳機跳舞，其中一位「卧底」所聽音樂與其他人不同，若能成功隱藏身份者勝出。第一回合有姜濤、Ian、Stanley和Alton，姜濤聽的綠袖子跟3位聽的Rock音樂明顯不同，很快就被識穿「卧底」身份，Ian雖被指不夠rock，但能順利過關，他自認拍子準確，更反問「好唔好睇？好睇就得！」，賽後被順應要求solo跳舞，獲封為「跳舞擔當陳卓賢」。

第二回合「誰是卧底」遊戲，Jeremy、Jer、Anson Lo和Tiger作賽。 主舞的Anson Lo被戲曲音樂考起，舞姿引來卧底疑雲。 阿Jer化身泳泳健將隱藏身份，不愧是「舞王柳」。 阿Jer展示自由式舞姿。 阿Jer展示蛙式舞姿。 真正卧底是聽海聲的阿Jer。 真正卧底是聽海聲的阿Jer。

舞王柳化身游泳健將

第二組是盧瀚霆(Anson Lo)Jeremy(李駿傑)Tiger(邱傲然)Jer，前三者聽粵曲， 擅長跳舞的Anson Lo被粵曲考起，舞步惹來懷疑，反而聽海聲的Jer化身游泳健將，以自由式、蛙式舞姿成功隱藏卧底身份，更自讚「柳式舞姿」好有節奏感，又自言與Jeremy非常合拍：「我同你同步，幾high呀！剛才嗰part，connect晒！」今次旁觀的Ian禁不住笑言：「其實因為我哋跳，大家習慣我哋甩甩地，所以唔會懷疑我哋。」

Lokman罕有地無所適從，顯得格格不入。 Lokman罕有地無所適從，顯得格格不入。 第三回合「誰是卧底」遊戲，Frankie、Edan、Lokman和AK作賽。 隊長Lokman示範「旁白舞」，獲隊友拍掌激讚。 隊長Lokman迎接「旁白舞」的挑戰。

Lokman面臨「舞蹈生涯最大難關」

第三組是Fankie(陳瑞輝)、Edan(呂爵安)、Lokman(楊樂文)和AK(江𤒹生)，跳free Style都無難度的Lokman竟然全程格格不入，Edan與Frankie夾計跳得激動時，Lokman很自然就跟隨，很快就被聽聖誕音樂的3子揭穿身份，原來Lokman所聽是MIRROR成員的旁白介紹，他接受的懲罰是即席示範「旁白舞」，姜濤笑言，「舞蹈生涯最大難關！」Lokman「跳舞」時模仿各隊友特徵，當旁白介紹姜濤時，旁觀的姜濤搶白：「我覺得係掃。」但Lokman則奉上派心動作，果然是貼心又了解隊友，不愧是MIRROR隊長，成功以「旁白舞」贏得兄弟們拍掌大讚，「隊長好嘢！」不過隊長反過來叫眾人各跳一次，節目沒有播出相關片段，未知各成員是否逐一表演「旁白舞」。

 

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12子挑戰跳《ASAP》 Jer有點擔心，獲Frankie安慰。 眾兄弟為Jer護航。 Jer被質疑迷惘，忘記舞步。 Jer即場解釋，顯示清楚記得舞步。 Jer被質疑迷惘，忘記舞步。 眾人在第三回合齊心完成《ASAP》，順利過關。 Jer在第三回合展現清楚記得舞步。

11兄弟齊為Jer維航

最後12子平排齊心跳5年前的《ASAP》，各人看著大電視，見自己名字亮燈就跟原曲舞步繼續跳，沒有亮燈就靜止，AK笑言即使跳甩了，工作人員也未必發現，但Jer則有點擔心，獲Frankie安慰：「記得嘅，身體會話你知。」Ian自言企在一角的Ian，就獲工作人員開恩，「跳甩少少都俾你過關。」他大感不忿，終獲讚「好跳」。Jer在第二回合中，亮燈時沒有郁動，被被質疑太迷惘，獲11子齊聲維護，「佢平時都係咁迷惘。」Jer解釋那段音樂是跑動走位，繼而即場示範，顯示清楚記得舞步。第三回合，12子繼續團魂爆發，跳得齊整，順利過關收工。

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