熱門搜尋:
柳俊江 六合彩 綠置居2023 日本地震 流感 姜濤 農曆新年2024 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-07 11:00:00

MIRROR Time 訪問｜姜濤預告公開Stanley操刀終極黑圖 Anson Lo盧瀚霆寧食冷飯唔淥杯麵(有片)

分享：
MIRROR12子早前接受訪問，分享《MIRROR Time》鏡頭背後的花生趣事。

MIRROR12子早前接受訪問，分享《MIRROR Time》鏡頭背後的花生趣事。(李睿哲攝)

MIRROR成軍5年，終於成功爭取全團出埠拍團綜，早前齊齊飛往澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》，將於明天(8)倒數播出最後6集，除了鏡頭前看他們為100澳元混戰、爆笑玩Pillow Fight、分組比試廚藝等，相信鏡粉也樂於聽他們分享鏡頭背後的花生趣事。12子早前接受本報訪問，互mean爆料，總之12鏡聚在一起，就奇妙事不斷有。

姜濤自爆將於生日po一張由Stanley拍的黑圖，不理隊友反對。 Stanley指姜濤坐小型飛機時全程伏低。 Stanley在《爆谷一周》節目上，大爆姜濤坐小型飛機時的暈浪情況。 Stanley在《爆谷一周》節目上透露，拍了一張姜濤作嘔的終極黑圖。 姜濤在澳洲拍《MIRROR Time》時，經常攬著Stanley不放，「大表姜」形影不離。

姜濤po黑圖 影響公司股價

今次MIRROR Time雖不至於素顏出鏡，但大部分都只是淡妝示人，那豈不是大量黑圖？StanleyEdan互有要脅對方的黑圖在手，不過最厲害一張是姜濤，出自「大表姜」坐小型飛機的環節，Stanley曾在爆谷一周》透露姜濤幾乎全程伏低頭，他從低角度拍了一張姜濤作嘔的黑圖。他自首，「嗰張好勁，po咗出嚟，唔單止佢玩完，我都會玩完。」豈料姜濤堅持，「我生日會po呀！」旁邊的Tiger忍不住爆一句，「會影響ViuTV喎！」眾兄弟齊聲勸阻，「股價跌呀！」姜解釋，「人生經歷最痛苦的一刻，Stanley喺隔籬笑得好開心，我幾乎要嘔。」到底這張獲眾鏡仔認證的姜濤終極黑圖有幾勁，就要等明年4月姜濤誕揭曉。

繼《調教你MIRROR12子再次同居共處一星期，問到今次誰是喊包時，他們指會有眼濕濕，但就不會爆喊。當Stanley當被問到可有在傾心事環節分享「雪精」的進度，他尷尬指大家也有摸酒杯底傾男人心事，並扯開話題大爆Jeremy(李駿傑)堅持滴酒不沾，而Tiger則沒有飲醉酒。

Anson Lo被爆深宵敷著面膜吃冷飯。(李睿哲攝) Anson Lo被爆深宵敷著面膜吃冷飯。(李睿哲攝) 12子在《MIRROR Time》分成兩組下廚，Anson Lo西蘭花炒雞柳加蛋、防腐劑年糕，成為眾人笑點。 12子在《MIRROR Time》分成兩組下廚，姜濤勇敢試食Anson Lo煮的西蘭花炒雞柳。 12子在《MIRROR Time》分成兩組下廚，Ian看到著對下廚一竅不通的Anson Lo，幾乎要動刀。 12子在《MIRROR Time》分成兩組比試，從購買食材到下廚一腳踢。 12子在《MIRROR Time》分成兩組下廚，AK不斷以睇神通水。 12子在《MIRROR Time》分成兩組下廚，Jer原來亦懂廚藝，對隊友亂分配食材表示大驚。

Anson Lo餓到要食剩飯

至於Anson Lo(盧瀚霆)雖然通宵拍完MV，略顯疲倦，在好兄弟EdanJer努力讓他喚回記憶下，記起通宵狂掃杯麵的情景，Stanley大爆，「佢好鍾意凌晨12點幾一點食飯，有次我哋打牌，佢無端端敷住mask，拎住個飯盒。」Anson Lo解釋，「因為好肚餓，佢哋8點幾食剩crew飯，丟在門口的垃圾桶隔籬……(AK驚訝：仲攞嚟食？)，無嘢食嘛！」Stanley續說：「我哋叫佢叮熱食，但佢又嫌麻煩。」Edan抵死加多句，「佢唔鍾意整杯麵，但鍾意食杯麵。」然後兩人你一言我一語，「佢唔鍾意煲水」、「但最後都有杯麵食」、「個杯麵掀起蓋就有熱水」，場面一度失控，AK笑著總結，「不如我煮埋俾你？咁又好喎！」Anson Lo沒好氣表示，「你煮埋俾我，當然要說多謝，但我不會強迫大家。」相信鏡粉看完上周五(5日)一隻，12子分組分試廚藝，看Anson Lo炒西蘭花雞柳加蛋、防腐劑年糕等蝦碌事，大概也明白為何他不想淥杯麵。

文：Grace 攝：李睿哲

化妝：Annie G. Chan, Rainbow Chung, Giann Cheung, Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan, Lydia Yung, Denny ku@CHIC Private I salon

Seiko Sin, Manho Li, Frankie Ho,Will Choi@HairCulture

服裝：Burberry, Emporio Armani, Mr. Porter, Ports V, Halfboy, Farfetch, D-mop, Giuseppe Zanotti, Christian Louboutin, A Better Mistake

Stylist : PIPA Creative

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受