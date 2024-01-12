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娛樂
2024-01-12 19:34:32

MIRROR Time｜12子寫信給MIRROR 姜濤盼將來對一切無悔 從受追捧到被討厭Stanley：一體對面難關

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姜濤在「給MIRROR的信」中分享，希望12子將來對一切無悔。

姜濤在「給MIRROR的信」中分享，希望12子將來對一切無悔。

MIRROR成軍五周年首次全員出走到澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》將於明晚(13) 播出的最後一集， 12子各自寫了一封「給MIRROR的信」，並親自讀出心底話。姜濤分享指：「我哋來自唔同嘅成長環境，價值觀同性格完全唔同。走過5年時光，有時會諗或者呢個係上天俾我地嘅課題同考驗。希望將來會好驕傲咁對兒孫講，曾經同呢班人創造過奇蹟、嗌過交，但係都一齊開心熱血過，對呢一切都無悔。」

AK感謝成員一直以來的陪伴，寄語繼續加油 Ian 感性發言 Jeremy眼濕濕表示希望MIRROR對大家而言會是開心的回憶 Lokman寄語團隊繼續加油

Jeremy眼濕濕   Ian感恩有共同目標的身邊人

Lokman(楊樂文)AK(江𤒹生)感謝成員一直以來的陪伴，寄語繼續加油；Jeremy(李駿傑)眼濕濕表示：「希望將來大家回想起MIRROR時都會係開心嘅回憶，珍惜每一刻相處嘅時間。」Ian(陳卓賢)指自己相信天道酬勤：「唯一可以做嘅就係努力做好要做嘅事去報答大家。我相信用一個正確嘅方法努力嘅時候，係會得到回報。好感恩有毫不吝嗇嘅支持者和有共同目標嘅身邊人」。

MIRROR十二子共同歷過5年日子，分享給MIRROR的信。 Stanley真摰感性發言 MIRROR成員們的感性發言，令現場所有人都聽到眼濕濕 姜濤感性發言

Stanley真摯剖白

Stanley(邱士縉)坦言：「有時會覺得我哋太順利，跳咗啲過程，好多嘢無捱過就得到咗。相信依家係出現咗一個難關。老實講由以前一面向嘅追捧，到依家多咗好多唔同嘅質疑同討厭，無論係對於個別定係團體，因為我哋係一體，所以我都唔好過。其實你哋每個有唔同嘅成就，我都係超級戥你哋開心。因為多咗唔同作品，多啲人見到我哋，MIRROR先行前到少少。」他感性地指希望成員都能夠找回《全民造星時期的心態，簡單地為做好一件事而向前衝，一起帶領團隊向前行。

MIRROR成軍五周年，首次全員出走到澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》。 MIRROR成軍五周年，首次全員出走到澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》。 MIRROR成軍五周年，首次全員出走到澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》。 MIRROR成軍五周年，首次全員出走到澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》。
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