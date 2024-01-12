MIRROR Time｜12子寫信給MIRROR 姜濤盼將來對一切無悔 從受追捧到被討厭Stanley：一體對面難關

MIRROR成軍五周年首次全員出走到澳洲拍攝的團綜《MIRROR Time》將於明晚(13日) 播出的最後一集， 12子各自寫了一封「給MIRROR的信」，並親自讀出心底話。姜濤分享指：「我哋來自唔同嘅成長環境，價值觀同性格完全唔同。走過5年時光，有時會諗或者呢個係上天俾我地嘅課題同考驗。希望將來會好驕傲咁對兒孫講，曾經同呢班人創造過奇蹟、嗌過交，但係都一齊開心熱血過，對呢一切都無悔。」

Jeremy 眼濕濕 Ian 感恩有共同目標的身邊人 Lokman(楊樂文)和AK(江𤒹生)感謝成員一直以來的陪伴，寄語繼續加油；Jeremy(李駿傑)眼濕濕表示：「希望將來大家回想起MIRROR時都會係開心嘅回憶，珍惜每一刻相處嘅時間。」Ian(陳卓賢)指自己相信天道酬勤：「唯一可以做嘅就係努力做好要做嘅事去報答大家。我相信用一個正確嘅方法努力嘅時候，係會得到回報。好感恩有毫不吝嗇嘅支持者和有共同目標嘅身邊人」。