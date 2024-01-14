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娛樂
2024-01-14 11:30:23

MIRROR Time｜12子真情剖白派洋蔥 Jer柳應廷：唔會畀任何一個人睇死 Anson Lo淚崩

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《MIRROR Time》最後一集，各成員讀出「給MIRROR的信」，當Jer讀信時，Anson Lo一度淚崩。

《MIRROR Time》最後一集，各成員讀出「給MIRROR的信」，當Jer讀信時，Anson Lo一度淚崩。

MIRROR全員往澳洲拍的團綜《MIRROR Time》昨晚播出「加碼版」的最後一集，節目時間增至1小時，前段12子讀出親自寫的「給MIRROR的情書」，各人的真情剖白大派洋蔥，Jeremy(李駿傑)讀信時眼濕濕，哽咽，不少成員如Alton、Stanley聽隧友讀信時亦眼紅紅。當Jer(柳應廷)讀信時，Anson Lo更是淚崩，要躲在Edan(呂爵安)背後喊，Jer坦言MIRROR經歷很多事後，對表演都有很多壓力，但自己亦要努力撐住，「希望我哋在同一條船的呢班人，唔會畀外界嘅任何一個人睇死。」Alton(王智德)和Frankie(陳瑞輝)則分別引用團歌We All Are》和《One and All的歌詞表達心聲。

記得在第9集節目的小組閒聊時，Anson Lo曾問大家開心的指數，在1至10分之間，除了Jeremy給予8分，其他幾位成員包括Anson Lo(5分)、姜濤(4-5分)、Jer (4分)、Stanley邱士縉(2-3分)，都給予不太合格的分數。而各成員讀「給MIIRROR的信時」，大致也指出2023年是充滿難關的一年。

Edan希望MIRROR能迎接更多的5年，直至不能一齊為止。 Ian相信天道酬勤，行動最實際。

Edan相信12大於一

首先讀信的Edan貫徹樂觀幽默風格，將5年時間化成時分秒，但亦認真表示，「相比於12減一等於零，更喜歡12大於一記得在第9集節目裡，Anson Lo早前有一集的內容，首先讀信是是Edan(呂爵安)，他貫徹樂觀幽默的本色，將5年時間化成時、分、秒，但亦認真表示「相比於12減一等於零，更喜歡12大於一」他深信團結的力量，「沒有MIRROR，我們真的甚麼都不是，希望我們可以一起迎接更多的5年，希望MIRROR在我人生中的比重會不斷地漸漸增加……直到我哋唔可以一齊前進為止。」節目出街後，他在社交平台分享完整信件的真迹相片，再次重申「真心真意的感謝MIRROR，感謝MIRO。」

接著的Tiger(邱傲然)形容12子的相遇是緣份，過往5年的路不易走，但若沒有MIRROR會更難熬，也許是上天有任務給他們，雖然不知前面還有多少個10年，「希望他朝有日，我們天各一方，抱子抱孫時，我們會對曾經是MIRROR一份子而感自豪。最後感恩遇上大家。」與Tiger同有「老靈魂」的姜濤亦認為12子各有不同性格和價值觀，或許這正是上天給他們的考驗，他跟Tiger一樣，希望將來年老跟兒孫分享時，會為此而驕傲，「曾經同呢班人創造過奇蹟、嗌過交，但係都一齊開心熱血過，結束演唱會後，呢班人會攬埋一齊喊，大家抱在一起流過淚，對呢一切都無悔。」

Jeremy寫信時已哭了。 Stanley讀信時亦眼紅紅。 Jeremy讀信時忍不住落淚。

Stanley坦言面對難關 Jeremy望今年比去年開心

Stanley(邱士縉)坦言：「有時會覺得我哋太順利，跳咗啲過程，好多嘢無捱過就得到咗。相信依家係出現咗一個難關。老實講由以前一面向嘅追捧，到依家多咗好多唔同嘅質疑同討厭，無論係對於個別定係團體，因為我哋係一體，所以我都唔好過。其實你哋每個有唔同嘅成就，我都係超級戥你哋開心。因為多咗唔同作品，多啲人見到我哋，MIRROR先行前到少少。」他感性地指希望成員都能夠找回《全民造星》時期的心態，簡單地為做好一件事而向前衝，一起帶領團隊向前行。

聽「巨龍」Stanley的真摯感言，「豬仔」Jeremy已眼紅紅，他在讀信時更喊到走音，希望大家不忘初心，「前世五百次的回眸，才換來今生的擦肩而過，而我們能夠成為一個組合，真的不簡單，希望MIRROR的第六年會比今年(2023年)更開心。」

Lokman感謝有AK、Alton肯俾他笑。 Frankie引用《One and All》歌詞「沿途高低伴我走過」感謝MIRROR兄弟。 AK感謝成員一直以來的陪伴，寄語繼續加油

Ian相信天道酬勤  Alton：真心的栽種最後會結果

然後是隊長Lokman則表示，「多謝MIRROR，令我強大，同時令我變得脆弱」他指大部分時間都好混亂，「很多時要與兄弟互相取笑對方的傷口，呢樣好重要，否則好難行下去，所以要多謝俾我笑過的兄弟，尤其是王智德Alton和副隊長AK(𤒹)。」他寄語各成員，「坐得定，坐得穩，繼續燃燒自己，照亮身邊嘅所有，共勉之。」

至於天秤座的AK就指，「天秤有兩邊有起有落，儘管有時會失衡，感謝身邊還有大家。」希望隊友們繼續努力做好自己陪伴，為世界帶來新衝擊。Alton表示，加入MIRROR是人生的重要轉捩點之一，他寄語「願鍾意表演的你哋，即使面對仍未知的高高低低，都能表現最真實最好的自己。」最後哽咽送上《We All Are》最深刻的歌詞：「真心的栽種最後會結果！」

Ian(陳卓賢)亦感恩茫茫人海遇上大家，每日都反思到底用了多少運氣，才可遇上一班並肩追夢的隊友和fans，唯有每天努力做好自己要做的事，報答大家。他深信天道酬勤，行動最實際，「當用一個正確的方法努力時候，會得到回報。」Alton聽到眼濕濕，強忍淚水。

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姜濤坦言盼將來能對一切無悔 Tiger認為12子相遇是緣份。

Tiger姜濤老靈魂

接著的Tiger(邱傲然)形容12子的相遇是緣份，過往5年的路不易走，但若沒有MIRROR會更難熬，也許是上天有任務給他們，雖然不知前面還有多少個10年，「希望他朝有日，我們天各一方，抱子抱孫時，我們會對曾經是MIRROR一份子而感自豪。最後感恩遇上大家。」與Tiger同有「老靈魂」的姜濤亦認為12子各有不同性格和價值觀，或許這正是上天給他們的考驗，他跟Tiger一樣，希望將來年老跟兒孫分享時，會為此而驕傲，「曾經同呢班人創造過奇蹟、嗌過交，但係都一齊開心熱血過，結束演唱會後，呢班人會攬埋一齊喊，大家抱在一起流過淚，對呢一切都無悔。」

Anson Lo表示現已不用再遮掩傷痕。 Jer指MIRROR同坐一條船，不要俾人睇死。 Jer講到眼紅紅，忍著淚水。 Anson Lo躲在Edan背後哭。 Anson Lo 淚崩

Anson Lo：再不必要遮掩 Frankie：沿途高低伴我走過

Anson Lo指MIRROR一起的回憶與經歷，依然深刻，他忍住淚水表示：「我們都成長咗好多，即使身上帶著傷痕，也再不必要遮掩。」他感恩大家仍然堅持並「如果冇MIRROR，每一位都唔會有任何成就，還有很長的路，希望各位都可做到自己希望的模樣，好好保重身體，大家要一齊撐落去！」

Frankie(陳瑞輝)形容入行5年像坐過山車，並以《One and All》歌詞表示「沿途高低伴我走過」感謝11位兄弟，同時互勉要保持初心，迎難而上，「退縮已經唔喺我字典入面，希望同大家一齊努力，繼續勇敢向前衝，團聚大家的力量，一齊繼續行得更加遠！」

壓軸的Jer讀出給MIRROR和自己的信，他形容成團5年的感受猶如坐過山車，他實現夢想成為歌手和陪伴大家，同時面對不少挑戰亦感吃力，」但亦是值得為自己驕傲的事，因為這些學習或成長，才能成就現在的自己，好多謝MIRROR每一位。」他坦言上年對每位成員都好難過，「相信大家都有很多個人的負面情緒，但回想自己如何走過這階段，正因抱著一切都得來不易的心態。」他一直提自己要保持喜歡表演的初心，與MIRROR一齊向前走，說到此時，Anson Lo已經淚崩，躲在Edan的背後啜泣，Jer忍著淚水表示，「知道經歷很多事之後，大家對生活或表演都有很多壓力，希望大家能繼續撐下去。雖然我是很易喊的人，但也努力為大家撐住，希望我哋喺同一條船的呢班人，唔會畀外界嘅任何一個人睇死！」12人在往同一方向絕不容易，要多彼此包容接納，「我從來是一個不太喜歡群體生活的人，但很慶幸和你們一起，經歷過、跌過、擁抱過，未來一定會更好。」

 

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