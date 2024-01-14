MIRROR Time｜12子真情剖白派洋蔥 Jer柳應廷：唔會畀任何一個人睇死 Anson Lo淚崩

MIRROR全員往澳洲拍的團綜《MIRROR Time》昨晚播出「加碼版」的最後一集，節目時間增至1小時，前段12子讀出親自寫的「給MIRROR的情書」，各人的真情剖白大派洋蔥，Jeremy(李駿傑)讀信時眼濕濕，哽咽，不少成員如Alton、Stanley聽隧友讀信時亦眼紅紅。當Jer(柳應廷)讀信時，Anson Lo更是淚崩，要躲在Edan(呂爵安)背後喊，Jer坦言MIRROR經歷很多事後，對表演都有很多壓力，但自己亦要努力撐住，「希望我哋在同一條船的呢班人，唔會畀外界嘅任何一個人睇死。」Alton(王智德)和Frankie(陳瑞輝)則分別引用團歌《We All Are》和《One and All》的歌詞表達心聲。 記得在第9集節目的小組閒聊時，Anson Lo曾問大家開心的指數，在1至10分之間，除了Jeremy給予8分，其他幾位成員包括Anson Lo(5分)、姜濤(4-5分)、Jer (4分)、Stanley邱士縉(2-3分)，都給予不太合格的分數。而各成員讀「給MIIRROR的信時」，大致也指出2023年是充滿難關的一年。

Edan相信12大於一 首先讀信的Edan貫徹樂觀幽默風格，將5年時間化成時分秒，但亦認真表示，「相比於12減一等於零，更喜歡12大於一記得在第9集節目裡，Anson Lo早前有一集的內容，首先讀信是是Edan(呂爵安)，他貫徹樂觀幽默的本色，將5年時間化成時、分、秒，但亦認真表示「相比於12減一等於零，更喜歡12大於一」他深信團結的力量，「沒有MIRROR，我們真的甚麼都不是，希望我們可以一起迎接更多的5年，希望MIRROR在我人生中的比重會不斷地漸漸增加……直到我哋唔可以一齊前進為止。」節目出街後，他在社交平台分享完整信件的真迹相片，再次重申「真心真意的感謝MIRROR，感謝MIRO。」 接著的Tiger(邱傲然)形容12子的相遇是緣份，過往5年的路不易走，但若沒有MIRROR會更難熬，也許是上天有任務給他們，雖然不知前面還有多少個10年，「希望他朝有日，我們天各一方，抱子抱孫時，我們會對曾經是MIRROR一份子而感自豪。最後感恩遇上大家。」與Tiger同有「老靈魂」的姜濤亦認為12子各有不同性格和價值觀，或許這正是上天給他們的考驗，他跟Tiger一樣，希望將來年老跟兒孫分享時，會為此而驕傲，「曾經同呢班人創造過奇蹟、嗌過交，但係都一齊開心熱血過，結束演唱會後，呢班人會攬埋一齊喊，大家抱在一起流過淚，對呢一切都無悔。」

Stanley坦言面對難關 Jeremy 望今年比去年開心 Stanley(邱士縉)坦言：「有時會覺得我哋太順利，跳咗啲過程，好多嘢無捱過就得到咗。相信依家係出現咗一個難關。老實講由以前一面向嘅追捧，到依家多咗好多唔同嘅質疑同討厭，無論係對於個別定係團體，因為我哋係一體，所以我都唔好過。其實你哋每個有唔同嘅成就，我都係超級戥你哋開心。因為多咗唔同作品，多啲人見到我哋，MIRROR先行前到少少。」他感性地指希望成員都能夠找回《全民造星》時期的心態，簡單地為做好一件事而向前衝，一起帶領團隊向前行。 聽「巨龍」Stanley的真摯感言，「豬仔」Jeremy已眼紅紅，他在讀信時更喊到走音，希望大家不忘初心，「前世五百次的回眸，才換來今生的擦肩而過，而我們能夠成為一個組合，真的不簡單，希望MIRROR的第六年會比今年(2023年)更開心。」

Ian相信天道酬勤 Alton：真心的栽種最後會結果 然後是隊長Lokman則表示，「多謝MIRROR，令我強大，同時令我變得脆弱」他指大部分時間都好混亂，「很多時要與兄弟互相取笑對方的傷口，呢樣好重要，否則好難行下去，所以要多謝俾我笑過的兄弟，尤其是王智德Alton和副隊長AK(江𤒹生)。」他寄語各成員，「坐得定，坐得穩，繼續燃燒自己，照亮身邊嘅所有，共勉之。」 至於天秤座的AK就指，「天秤有兩邊有起有落，儘管有時會失衡，感謝身邊還有大家。」希望隊友們繼續努力做好自己陪伴，為世界帶來新衝擊。Alton表示，加入MIRROR是人生的重要轉捩點之一，他寄語「願鍾意表演的你哋，即使面對仍未知的高高低低，都能表現最真實最好的自己。」最後哽咽送上《We All Are》最深刻的歌詞：「真心的栽種最後會結果！」 Ian(陳卓賢)亦感恩茫茫人海遇上大家，每日都反思到底用了多少運氣，才可遇上一班並肩追夢的隊友和fans，唯有每天努力做好自己要做的事，報答大家。他深信天道酬勤，行動最實際，「當用一個正確的方法努力時候，會得到回報。」Alton聽到眼濕濕，強忍淚水。

Tiger姜濤老靈魂 接著的Tiger(邱傲然)形容12子的相遇是緣份，過往5年的路不易走，但若沒有MIRROR會更難熬，也許是上天有任務給他們，雖然不知前面還有多少個10年，「希望他朝有日，我們天各一方，抱子抱孫時，我們會對曾經是MIRROR一份子而感自豪。最後感恩遇上大家。」與Tiger同有「老靈魂」的姜濤亦認為12子各有不同性格和價值觀，或許這正是上天給他們的考驗，他跟Tiger一樣，希望將來年老跟兒孫分享時，會為此而驕傲，「曾經同呢班人創造過奇蹟、嗌過交，但係都一齊開心熱血過，結束演唱會後，呢班人會攬埋一齊喊，大家抱在一起流過淚，對呢一切都無悔。」