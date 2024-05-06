MIRROR X ERROR專訪｜Frankie陳瑞輝與ERROR同台大陰影 Lokman楊樂文預告將與鄭秀妍Jessica合作(爆笑訪問片)

MIRROR與ERROR成員雖同是《全民造星》出身，但各自成軍後，同台演出的機會不多。踏入出道第6年，終於迎來兩隊男團首個攜手合作的演唱會，MIRROR隊長楊樂文(Lokman)與邱士縉(Stanley)、王智德(Alton)、陳瑞輝(Frankie)、邱傲然(Tiger)，聯同ERROR四子梁業(Fatboy)、何啟華(Dee哥)、郭嘉駿(193)和吳保錡(Poki)將於6月8日假亞博舉行《Katch the POP》音樂會，屆時還有韓國重量級表演歌手鄭秀妍Jessica表演。

難得5位鏡仔與4位錯仔一齊開show，定必擦出驚喜火花。早前他們接受本報訪問，雖然保錡身在外地、193因病缺席，但各人齊齊發揮小宇宙，笑彈不絕。惟一沒有solo作品的Dee哥自動請纓擔任客席主持，Lokman與Alton提出「史無前例最精彩的無人表演」後，Dee哥揚言唔會講經，自爆會挑戰跳唱K-POP作品，並即席示範「韓式呼吸」，獲「大表波」Stanley大讚超越韓星的他，揚言要向世界出發，誓要將韓式呼吸變「人類呼吸」，旁觀的肥仔就笑到標眼淚。

肥仔揚言要以「肥仔波」與「大表波」dance battle，但聽到要著《Fever》歌衫變「活佛Fever」，即打退堂鼓，笑言寧願做沙包被Tiger打。不過Tiger就無視肥仔建議，反問「智者輝」Frankie表演甚麼，Frankie直言忙於巡唱仍未仔細構思，但爆出一句：「但有啲新嘢就真係新。」立即引來哄堂大笑，Tiger登時反肚，被隊中笑指一秒變金句王黎明級數。看到場面逐漸失控，隊長Lokman認真表示，小組和團體表演必然有新嘗試，「全部人、少啲人、冇咁多人的表演，全部都真係會有，同埋真係會同Jessica合作。」

Tiger深思熟慮唱 《 Alright 》： 我可以點喎？

至於其他成員的Solo環節，Stanley雖表明不會突破「大表波」極限，但仍會略帶性感。Alton表示仍考慮會否延續巡唱彩蛋時的「rap唱環節」，但就劇透會與一位ERROR成員合作，Dee哥搶白說：「我哋做得成都會開心。」卻慘被Alton反問：「關你乜事？」，到底「無悔三兄弟」會否同台表演，fans拭目以待。問起Tiger的solo表演，他自言經過深思熟慮，決定仍會唱《Alright》，「仿佛都係唯一一條路，我可以點喎？」全場笑破肚皮。

與ERROR合作無期望

Frankie再爆seed，他指出對於跟ERROR合作無期望，「因為意外性太高，估唔到佢哋喺台上做咩，(有甚麼傷痛？) 193在《造星》時無端端甩，可以點？惟有努力做好自己。」Tiger更笑言要戴「保護墊」上台。問到ERROR哪位成員最失控？眾望所歸193是也。

採：Grace 攝：蘇文傑

場地： No.5 Studio

MIRROR：

髮型：Hairculture(Seiko Sin, Manho Li, Frankie Ho)

造型：Anthony Tong, J.C & A.F

服裝： Bottega Veneta, Maison Margiela, Harvey Nichols, D&G, I.T, Carry-in, Both Paris

化妝： Annie G. Chan Makeup Centre (Rainbow Chung, Giann Cheung, Mayling Suen, Cori Wong

Yumi Cheung )

ERROR

化妝：Cori Wong

髮型：Harris Lai

造型：Lok Fong, Stephanie Choy(Assistant)

眼鏡：Puyi Optical

服裝：Harvey Nichols

鞋：Roger Vivier, Tod