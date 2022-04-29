MIRROR只係虛火 陶傑：佢哋救唔到香港音樂影視工業

MIRROR演唱會門票今日讓指定信用卡持有人優先訂票，購票網站一直難以登入。同一時間，網上瘋傳陶傑在電台節目《光明頂》談及MIRROR的一段說話。陶傑說：「睇嚟睇去都係MIRROR，MIRROR唔係話唔好，你可以喺情感方面向佢哋投射，但係佢12件咁嘅嘢呢，樣樣小鮮肉搓埋一團麵粉拉返出嚟，我唔覺得分得開邊個打邊個囉，你有啲人分到，所以呢啲係虛火嚟，對唔住⋯⋯MIRROR係救唔到香港音樂工業同影視，因為呢一行係要真材實料，係要深度同內涵。」

批華語市場有年齡歧視

陶傑在節目中與另一主持馮志政談及曾江離世，除了批評現時隔離措施有問題，並大談曾江的演藝成就及娛樂圈問題，因此提到MIRROR。陶傑認為娛樂圈不太著重年長演員，以曾江為例，奈何香港電影市場浪費了這樣有深度及有人生閱歷演員，使其英雄無用武之地，而西方國家就欣賞到曾江，所以邀對方參與電影製作，批評香港及華語市場有年齡歧視。他說：「最緊要後生，有觀眾緣，靚仔有肌肉，就拎晒所有工作機會，但30歲以上就話好老，好似劉德華嘅角色就要成日30年前咁高大威猛。」他認為去到劉德華、郭富城及劉青雲已有很多閱歷，市場理應開戲讓他們像奇連伊士活可以做導演、做男主角。



他又引用曾江生前的訪問內容說：「佢講得好中肯，佢話香港做導演太年青，點解有班人對你哋咁苛責，因為好多明星演技唔合格，大陸演員好多演技高超，佢講係事實，大陸嘅陳道明、葛優，佢哋唔係靠靚仔，佢哋演技爐火純青，大陸有演員有演技，無創作自由，而香港就倒轉嚟。」又指香港有大把人才，只要在一個合理的制度，有自由氣氛同成熟市場，就可以天時地利發揮。