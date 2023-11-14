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娛樂
2023-11-14 19:36:32

MIRROR5周年｜開腔談鏡粉Edan只求大家開心 Jer最懷念同姜濤去廁所

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MIRROR接受《口水多過浪花》訪問。

MIRROR早前全員到商台做訪問，Do姐鄭裕玲主持的《口水多過浪花》播出MIRROR的訪問，一眾成員分享對成軍5年的感受。隊長Lokman形容是「時光飛逝，日月如梭」，他說︰「過得好快，速得濟，譬如有些歌曲做得很急，如果可以多啲時間同首歌就會開心啲。」

Frankie稱有時可以練習多一星期才拍MV會比較好看，加上工作排得很密，所以令作品未夠時間做得更好。AK續稱公司已安排時間讓他們排練，大家比較多時間聚在一起做團的工作。Ian稱各人都一直在進步，大家適應力強了，也不停接受新挑戰。

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Jer搞笑表示最懷念跟姜濤一齊去廁所。

Jer懷念同姜濤去廁所

Jer稱很珍惜12人相處的時間，並謂︰「喺廁所都同姜講想當年係你隔離，你係我隔離！」Jer更謂︰「係好懷念呢個感覺呀！」全員起哄稱他很變態，指Jer竟然是懷念跟姜濤一齊去廁所。

在旁的姜濤笑到反應不來，「你叫我點接呀？我好開心囉！」身後一眾成員更講有色笑話「Jer要長大啦！」、「開心Jer冇變過！」姜濤續說︰「見到大家都有自己作品，由以前冇作品，到依家大家各自成長係好感動，好多人話我哋初心係冇變過，但我哋都喺初心下成長。」

Edan跟Anson Lo在節目中談及粉絲。

盼歌迷注意健康安全

談及fans的支持，Anson Lo稱fans到不同場合去支持他們，甚至通宵排隊，他們的行動很sweet，「呢一刻雖然大家身份係偶像同粉絲，但其實彼此之間唔係咁了解，因為唔係識大家，唔係好溝通過，但佢哋都肯咁做，去支持我哋真係好sweet。」MIRROR眾人表示其實不時都有提醒fans要保重身體，注意安全，認為他們要先以學業、家人為先，希望他們都擁有自己的私人時間去做自己的事。

Edan︰追星應該係開心

AK稱如考試，希望他們先努力及專心應付考慮，如拿住成績表見他們會更開心。Lokman說︰「因為我哋出現就係帶俾大家能量，見到我哋追求想做嘅嘢而感動，我哋亦都想希望影響返大家，所以唔止係追星，仲有其他嘢都要去追下。」

談到Edan歌迷會的風波，他稱自己也有跟admin溝通，亦明白人多了自然有不同狀況出現，但加入fans club只求開心，如果不開心就有違本義，作為偶像只想大家開心及有正面影響。

Do姐表示很開心可以跟MIRROR做訪問。

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