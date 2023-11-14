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娛樂
2023-11-14 19:59:51

MIRROR5周年｜Ian公開爭取出碟 Stanely、Frankie感慨發展不遂

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MIRROR接受《口水多過浪花》訪問，並談及對自己失望之處及目標。

MIRROR早前全員到商台做訪問，Do姐鄭裕玲主持的《口水多過浪花》播出MIRROR的訪問，一眾成員分享對成軍5年的感受。節目另一環節就問到他們失望及5年後的目標

在節目中，Do姐提到很想去北極，奈何這些都是概念，而Ian就提及MIRROR很多人都有不同概念，但總是實行不到，如他很想出碟，但已經三、四年都未能成事，笑言「怪唔知啲人叫概念大碟，永遠都喺個腦到。」他認為作為歌手最想可以推出CD。AK續說由概念到實事中間經過很多步驟，又會遇到阻濟。Ian表示會努力再向公司努力爭取。

Ian表示一直很想出碟，但公司似乎未有回應他的訴求。

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Stanley有感演員路發展不前

談及有沒有失望的地方，Lokman稱工作太密，想拍多次、練多次都沒有空間，有時看playback見到自己狀態不好，又不能重拍。AK被問到失望地方，他想了一回稱自己應該可以做好些。Stanley表示自己想主力朝演員方向發展，但演員機會很被動，加上市道不好令投資者卻步。他稱有些工作已洽談了差不多，但最終因為投資方問題而被擱置。他說︰「有啲歌手為主團員可以主動plan好點做，而我就可能以為係啦，得啦，但最後都係卡咗喺度。」

Stanley坦言想做演員，令發展不及同時身兼是歌手的成員好。

姜濤盼多些人照顧MIRROR

Jeremy亦稱因為太忙，令大家不夠時間彩排、了解歌曲作品。Frankie表示自己不是以唱歌為主，入行之後想向戲劇發展，但自己性格不夠主動，所以發展比其他成員不夠多機會，所以對自己有些失望。姜濤說︰「聽到大家講失望個點，可能其中一個因素係我哋幕後團隊要睇晒12個人，無辦法逐個兼顧到，所以都要多啲人手去安排每一個人嘅工作。」Anson Lo稱失望是沒時間去了解12個人，但過了5年也好，其實大家都不是太了解大家，也不是100%是好朋友，就是因為各有各忙。

Jeremy諗過5年後唔紅

Do姐再問大家會覺得MIRROR再過5年之後會如何，Tiger稱自己對幕前幕後工作都有興趣，希望可以涉獵到相關工作。Alton就希望到時可以各有代表作。Stanley就希望可以成為一個成功演員。Jeremy稱想過可能到時自己已經不紅，做普通人，當空少或到其他地方發展。Edan就覺得大家一齊工作是緣份，很希望MIRROR在之後5年仍然存在。Anson Lo就目標在5年後跟家人搬大屋，屆時可以work life balance。Ian就希望5年之後，可以有健康身體、心靈、有足夠能力照顧家人及身邊的人，他稱有感身體轉差，經常無覺瞓，心靈上可以多些磨練，變得更強大。

Jeremy有想過5年後自己可能唔紅，到時會投身做空少。

Frankie盼有代表作

Frankie就希望可以有代表作，可以成為啟發到別人的藝人。Lokman也是希望成為一個成功演員，拍多些不同作品。AK只希望5年後令家人及身邊的人有更好的生活，盼大家到時「仍在」。Jer就盼音樂成就更上一層樓，獲大家認可兼拎男歌手獎，會努力做多些作品陪大家。姜濤就謂「我心目中有個作品想完成到，希望5年之後可以完成最完美的作品，拍到一個好喜歡嘅MV。(你依家都得啦！)希望自己實力再多啲。」

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Frankie坦言自己的發展不及其他成員好。

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