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娛樂
2024-01-26 11:32:28

MISIA演唱會｜日本巨肺天后MISIA相隔10年再訪港 定3月九展Star Hall開騷

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MISIA演唱會｜日本巨肺天后MISIA相隔10年再訪港 定3月九展Star Hall開騷

日本巨肺天后MISIA相隔10年在香港舉行演唱會。

日本首席巨肺天后MISIA相隔10年再度訪港。將於3月17日登上九龍灣國際展貿中心Star Hall舞台，為香港樂迷大展歌喉。

為慶祝出道25年，正在日本舉行全國巡迴演唱的MISIA，宣布舉行亞洲巡迴演出，並確定在香港和台北站。MISIA於2013年曾在香港舉行演唱會，至今相距已有10年，相信香港的歌迷必定對這次演出萬分期待。

日本首席巨肺天后MISIA將於3月登上Star Hall舞台。 日本天后MISIA定3月九展Star Hall開騷，為香港樂迷大展歌喉。

MISIA在2020年新冠疫情大流行期間，參演了華語圈音樂節目《歌手SINGER》，唱功和表演能力受到亞洲各地觀眾肯定，知名度亦大大提升。除了海外，MISIA的天后地位亦毋庸置疑，在上月底除夕夜舉行的《紅白歌合戰》年度盛會上，MISIA已連續4屆擔任紅紅壓軸歌手。而是次亞洲巡迴演出的決定背後，無疑反映了MISIA渴望直接將音樂帶給觀眾的純粹而深切的愛。「MISIA 星空現場音樂會Ⅻ Starry Night Fantasy」將以全樂團演出的方式呈現，MISIA 令人嘆為觀止的歌聲配合最高水準的樂團演出，將在亞洲掀起序幕。

MISIA定3月九展Star Hall開騷，為香港樂迷大展歌喉。 MISIA在《紅白歌合戰》連續4屆擔任壓軸出場歌手。 「MISIA 星空現場音樂會Ⅻ Starry Night Fantasy」將在亞洲掀起序幕。

MISIA演唱會詳情：


日期：3 月 17 日（星期日）
時間：晚上 7 時正
地點：九龍灣國際展貿中心－STAR HALL
票價：HK$1380,HK$1080,HK$780

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