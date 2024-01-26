MISIA演唱會｜日本巨肺天后MISIA相隔10年再訪港 定3月九展Star Hall開騷

MISIA在2020年新冠疫情大流行期間，參演了華語圈音樂節目《歌手SINGER》，唱功和表演能力受到亞洲各地觀眾肯定，知名度亦大大提升。除了海外，MISIA的天后地位亦毋庸置疑，在上月底除夕夜舉行的《紅白歌合戰》年度盛會上，MISIA已連續4屆擔任紅紅壓軸歌手。而是次亞洲巡迴演出的決定背後，無疑反映了MISIA渴望直接將音樂帶給觀眾的純粹而深切的愛。「MISIA 星空現場音樂會Ⅻ Starry Night Fantasy」將以全樂團演出的方式呈現，MISIA 令人嘆為觀止的歌聲配合最高水準的樂團演出，將在亞洲掀起序幕。