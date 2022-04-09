MM730｜Sica公開身份證 放大掛錄影廠C位

《全民造星IV》的參賽者楊安妮（Win Win）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）雖然未能躋身做COLLAR成員，但三人獲ViuTV睇中，簽約成旗下藝人，並替全新節目《MM730》逢星期五的「男女自然觀察學會」擔任主持。



「男女自然觀察學會」每集由Win Win、Alice、Sica、岑珈其、PIX3L成員歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）大談現今男女的價值觀。昨晚首集，六位主持要各自揀一張代表自己的相片，當大家也是提供作狀靚相，尤其岑珈其，重溫他當年男團偶像的半裸黑白相，但也不及Sica出位，又一次以「估佢唔到」的作風，竟公開自己的身份證，毫不介意把自己的四眼素顏展現人前，被拍檔大讚高招，更掛在錄影廠的中間位置，但她就表示沒有想到身份證會被放得如此巨型。節目上，Marco亦被指平時擺出的Chok甫搞笑，將手放到頸後的動作，更似足長期周身骨痛，被圍攻的Marco更拉隊友吳啟洋（Phoebus）落水，笑稱是抄Phoebus。