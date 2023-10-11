Moon Tang分手獲黃偉文寫「讀心」歌詞 拍MV撞正黑雨滯留

早前與Gareth. T(湯令山)分手的Moon Tang(鄧凱文)，最近推出今年第二首廣東歌《房屋供應問題》，獲首度合作的黃偉文(Wyman)「讀心」填詞，為剛分手的她填寫以房屋比喻感情關係歌詞，她表示，「如果一間屋容納唔到我就唔好勉強，趁未係好嚴重嘅時候離開。」MV方面，由於接二連三撞上黑雨及紅雨，搞到拍攝改期又滯留。

拍MV遇惡劣天氣 幸平安回家

歌曲MV講述moon飾演店員處理客人退貨，晚上突然發現客人退回來的公仔原來是有生命的，更一直念念不忘「前主人」，moon有見及此便替牠尋找新家，展開新生活。由於要租用大型連鎖傢俬店，要待店舖頭關門後才能拍攝，「我好記得我哋拍MV嘅第一晚撞正黑雨，咁第二日即刻改期啦，點知改期之後又遇着紅雨，超級黑仔！不過最後我地所有人都安全返屋企，同埋個MV效果好得意，我好滿意！！」

被問到moon現實時是否也是一位小朋友？她說：「我同朋友相處我唔算係一個好小朋友嘅人，哈哈！但小朋友係我現實十分欣賞嘅一群，我覺得佢哋係best artist，我覺得佢哋睇呢個世界同大人睇呢個世界好唔一樣，小朋友好似比較carefree ，有一種「自由」，呢啲特質都係我好鐘意好想擁有，所以可能大家見到我都會覺得我好小朋友！」