Moon Tang分手獲黃偉文寫「讀心」歌詞 拍MV撞正黑雨滯留

早前與Gareth. T(湯令山)分手的Moon Tang(鄧凱文)，最近推出今年第二首廣東歌《房屋供應問題》，獲首度合作的黃偉文(Wyman)「讀心」填詞，為剛分手的她填寫以房屋比喻感情關係歌詞，她表示，「如果一間屋容納唔到我就唔好勉強，趁未係好嚴重嘅時候離開。」MV方面，由於接二連三撞上黑雨及紅雨，搞到拍攝改期又滯留。
喜獲直白生動歌詞
首次與神級填詞人Wyman合作，Moon大表興奮，「終可體驗到『讀心嘅詞』，因為事前其實係無一個大方向話呢首歌係想寫咩，我淨係交咗Demo比佢，而嗰段時間佢知道我分咗手嘅消息，佢中間都只係問我想唔想份詞有啲搞笑同埋可愛啲呀？我就話 可以呀，咩都可以！然後佢就送左呢份歌詞比我啦！收到嘅時候我係有啲擔心嘅，我驚我Carry 唔到咁生動嘅詞，到後嚟我逐句睇，逐句錄發現歌詞表面上雖然好直白同生動，但其實裡面有好深嘅意義，當下我覺得我直情比Wyman讀心了，同埋我覺得我係呢份詞入面睇到Wyman眼中嘅moon tang我覺得好有趣。」
拍MV遇惡劣天氣 幸平安回家
歌曲MV講述moon飾演店員處理客人退貨，晚上突然發現客人退回來的公仔原來是有生命的，更一直念念不忘「前主人」，moon有見及此便替牠尋找新家，展開新生活。由於要租用大型連鎖傢俬店，要待店舖頭關門後才能拍攝，「我好記得我哋拍MV嘅第一晚撞正黑雨，咁第二日即刻改期啦，點知改期之後又遇着紅雨，超級黑仔！不過最後我地所有人都安全返屋企，同埋個MV效果好得意，我好滿意！！」
被問到moon現實時是否也是一位小朋友？她說：「我同朋友相處我唔算係一個好小朋友嘅人，哈哈！但小朋友係我現實十分欣賞嘅一群，我覺得佢哋係best artist，我覺得佢哋睇呢個世界同大人睇呢個世界好唔一樣，小朋友好似比較carefree ，有一種「自由」，呢啲特質都係我好鐘意好想擁有，所以可能大家見到我都會覺得我好小朋友！」