MOOV Live 2022｜首度與Dear Jane聯乘開騷 On仔封C AllStar為「樂壇萬能插」

Dear Jane和C AllStar首度聯乘開演唱會，將於8月24日在灣仔會展舉行一場《MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》音樂會，兩隊成員包括Dear Jane的Tim (黃天翱) 、Howie (翁厚樑)、Jackal (伍漢邦) 和Nice (黎俊華)，以及C AllStar的陳健安(On仔)、梁釗峰和King(吳崇銘)今日齊齊現身記者會公布有關詳情，同時為今日生日的Jackal慶祝，惟Jase(何建曦)因工作未能出席。

On仔騷肌視乎狀態

在去年 Dear Jane 的紅館演唱會上，C AllStar 驚喜現身擔任表演嘉賓，同台表演大獲好評，不少樂迷都渴望兩隊再次合作演出。Tim指彼此相識多年，私下不持相約打籃球，大讚C AllStar無論球技和唱歌都較Dear Jane優勝。On仔則以「樂壇萬能插」形容C AllStar，嚇得釗峰戴定頭盔說：「你係咋，我未必！」Tim和Jackal聞言即笑指畫面豐富，想起都興奮。及後On仔才解釋是指C AllStar在音樂上可以與不同單位合作。問到作為C AllStar「騷肌擔當」的On仔會否騷肌，他就指要視乎狀態。