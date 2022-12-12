MOViE MOViE EXTRA FESTIVAL｜康城得獎片《上流落水狗》香港首映 3線重映10套精選電影

為慶祝 MOViE MOViE 十周年紀念， MOViE MOViE 及 THE KONGNER 首次攜手合辦名為「MOViE MOViE EXTRA FESTIVAL」的嶄新實驗性電影節，跨年於2022年12月13日至2023年1月15日，以《電影駕崩 電影萬歲》為主題，精心挑選11部電影在太古城MOViE MOViE Cityplaza及金鐘MOViE MOViE Pacific Place兩間戲院內播放，其中開幕電影為今年在康城影展贏得最高榮譽金棕櫚大獎的《上流落水狗》(Triangle of Sadness)，將會於本周明晚(13日)在香港首映。此片為為《方寸見人心》瑞典導演魯賓奧士倫(Ruben Östlund)瑞典導演魯賓奧士倫（Ruben Östlund）兩奪康城最高榮譽金棕櫚獎的作品，由《皇家特工︰第一任務》(The King’s Man)的哈里斯迪堅遜(Harris Dickinson)、荷李活紅星活地夏里遜(Woody Harrelson)及8月猝逝的莎樂比甸(Charlbi Dean)合演，是終年32歲的莎樂比甸的遺作，電影於12月29日在香港公映。

黑白版《上流寄生族》

至於其餘10電影包括分別有講述兩名黑人聯合藍領白人攻入美國商界的好評作《逆權莊家》、日本文壇巨人隻身與反對派學生展開激烈辯論的《三島由紀夫：最後思辨》、改變自村上春樹小説，日本當代電影大師濱口龍介榮獲奧斯卡最佳國際影片獎《Drive My Car》、柏林影展最高榮譽金熊獎得主，震撼人心的伊朗禁片《惡與他們的距離》、意大利已故傳奇導演貝托魯奇與坂本龍一、尊龍合作的再世經典《末代皇帝溥儀》、橫掃全球獎項，致敬亞洲電影大師之作《月亮喜歡藍》、史上首位華裔金球影后技驚國際演繹的《別告訴她》、金像級女星飾演司法女強人，備受贊譽的《司法女王》、榮獲動畫界奧斯卡安錫國際動畫影展水晶球獎及丹斯電影節世界紀錄片評審團大獎的《無處安心》，最後就是韓國首部奧斯卡最佳電影、最佳導演《上流寄生族》(黑白版)。即將同時於戲院、電視頻道(Now TV 116) 及MOViE MOViE Play(Now E)串流平台3線放映。