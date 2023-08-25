Moving超異能族｜反應超出預期 成功創下3項全新紀錄

近期韓劇又再發威，除了改編自19禁網漫的《假面女郎》靠話題性衝上香港Netflix排行榜冠軍外，Disney+原創韓劇《Moving超異能族》同樣威水，贏盡口碑之餘，更成功刷新3項全新紀錄！

《Moving超異能族》改編自同名人氣網漫，集合電影級演員陣容包括柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉等，目前第10、11集亦已上架，口碑載道，更創下3項新紀錄，包括「Disney+全球各地及美國Hulu首周觀看時數最高原創韓劇」、「Disney+亞太區市場首周觀看時數最高劇集（包括韓國、日本、東南亞、香港及台灣）」、「Disney+韓國國內首周觀看時數最高劇集」。