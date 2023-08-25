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娛樂
2023-08-25 13:15:48

Moving超異能族｜反應超出預期 成功創下3項全新紀錄

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Moving超異能族｜反應超出預期 成功創下3項全新紀錄

柳承龍、韓孝周、趙寅成主演的《Moving超異能族》成為今年大熱韓劇之一。

近期韓劇又再發威，除了改編自19禁網漫的《假面女郎》靠話題性衝上香港Netflix排行榜冠軍外，Disney+原創韓劇《Moving超異能族》同樣威水，贏盡口碑之餘，更成功刷新3項全新紀錄！

《Moving超異能族》改編自同名人氣網漫，集合電影級演員陣容包括柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉等，目前第10、11集亦已上架，口碑載道，更創下3項新紀錄，包括「Disney+全球各地及美國Hulu首周觀看時數最高原創韓劇」、「Disney+亞太區市場首周觀看時數最高劇集（包括韓國、日本、東南亞、香港及台灣）」、「Disney+韓國國內首周觀看時數最高劇集」。

《Moving超異能族》第10、11集亦已上架，口碑載道。

《Moving超異能族》第10、11集亦已上架，口碑載道。

引發網民熱議

華特迪士尼公司亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行女士(Carol Choi)表示：「全球觀眾對於《Moving超異能族》首11集的反應超出了我們的預期。引人入勝的劇本、世界級演員陣容、超乎想像的後期製作，集合以上所有不可或缺的非凡元素，成功令劇集迅速成為美國以至整個亞太區的熱門話題之作！」

除了刷新多項Disney+觀看紀錄外，劇集更以15.68%佔有率登上由韓國數據分析機構GOODDATA計算的「8月電視劇話題排行榜」冠軍。此外，各大媒體均盛讚《Moving超異能族》的質素，同時成功獲各地網民熱議，從而延伸不少深入討論及見解，雖然不少情節也似曾相識，但卻被坊間大讚是最成功的大雜燴。

趙寅成復出韓劇界，參演Disney+原創劇《Moving超異能族》。 Disney+原創韓劇《Moving超異能族》贏盡口碑，成功刷新3項全新紀錄！
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