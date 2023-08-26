Moving超異能族｜李正河為角色犧牲美男形象 增重64磅變身可愛肥仔

由李正河飾演的金奉晳與高允貞飾演的張喜秀，二人本來同樣為邊緣人，在相遇後卻因為背景相似而逐漸走近，營成一種曖昧關係！劇集一個有趣設定為當金奉晳被張喜秀吸引時就會失去自制能力不其然飛起，需要數圓周率令自己冷靜下來，成為劇中一對討好CP。

《Moving超異能族》改編自同名人氣網漫，由李正河、高允貞、金度勳、柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉等演出，新世代演員李正河、高允貞、金度勳飾演高中生毫無違和感，分別飾演年輕一代異能人角色金奉晳、張喜秀、李強勳，亮眼演出亦備受讚賞。

現年25歲的李正河為了演好角色，不惜增重30kg（約64磅）上陣，與韓孝周扮演兩母子。

對比李正河增磅前後，氣質到外型也簡直判若兩人，其角色繼承了爸爸的飛行能力，加上母親的超強五感能力，但因為他還不能自由控制超能力，故其母就讓他多吃多長肉，至少可以通過體重來壓制飛行能力，每天都讓他吃超多，李正河在劇中以啤酒肚登場，肥仔形象十分可愛，由於該劇拍攝期長約一年，他也維持了一年肥仔體重，李正河透露因為可以大吃特吃，即使胖了64磅也非常幸福。