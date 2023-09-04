Moving超異能族｜柳承龍趙寅成深水埗食餃子配廣東話對白 Do姐心心眼推介

改編自人氣網漫的Disney+原創韓劇《Moving超異能族》，自上架後獲全球劇迷激讚，被形容為「今年的《魷魚遊戲》」，連「煲劇權威」Do姐(鄭裕玲)都在電台節目強加推介，更大讚飛行特工「國民Oppa」趙寅成。早前在預告曝光的香港場景，在剛上架的第12集播出，兩位「怪物特工組合」踩入深水埗舊式街邊食餃子，老闆娘一句廣東話「老細，你嗌嘅餃子！」為香港觀眾帶來驚喜。

充滿港產片影子

第12集劇情講述「怪物特工組合」金斗植 (趙寅成 飾)與張洙源 (柳承龍 飾)，結伴往世界各地進行任務，其中一個任務是來到香港。劇集出現1993年的香港場景，識「飛天」的金斗植於深夜飛落地面，跟「不死身」張洙源在深水埗基隆街步行，繼而走進一間地踎食店吃餃子，既然是香港食店，老闆娘當然用廣東話招呼，她跟金斗植說：「老細，你嗌嘅餃子，趁熱，慢慢食！」雖然店裡的餃子有別港式口味，部份場景亦CG配室內搭建，但兩位型男坐在舊梳化上，背景滿布霓虹燈招牌和廣告牌，充滿八、九十年代港產片影子的致敬情懷，相信香港觀眾大感親切。

今集亦會揭開張洙源超能力更多的秘密，原來擁有自癒能力的他，只要有槍傷未及時好好處理便會造成疤痕，解開他身上子彈疤痕之謎。