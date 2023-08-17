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娛樂
2023-08-17 14:30:27

Moving超異能族｜趙寅成飛入深水埗進行任務 與韓孝周有感情線

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Disney+全新韓劇《Moving超異能族》以超能力英雄為主題，最新第8、9集於近日上架。

Disney+全新韓劇《Moving超異能族》以超能力英雄為主題，最新第8、9集於近日上架。

Disney+全新韓劇《Moving超異能族》以超能力英雄為主題，本月上架即憑口碑獲得各地網民熱烈討論，該劇由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉等紅星合演，由題材到陣容也甚有睇頭，被封為韓版《英雄》（Heroes），劇集上架後迴響不絕，早前公開的預告片更看到其中一幕以香港作為背景，交代異能人趙寅成飛入香港街頭，與柳承龍進行任務，此時兩人身後的摩天大廈卻突然爆炸，原來該場景正是深水埗基隆街，讓香港觀眾睇得更加投入。

 

趙寅成與柳承龍在香港進行任務，該場景正是深水埗基隆街。 早前公開的預告片中，看到以香港作為背景。 韓孝周一改形象在劇中扮演慈母角色。 車太鉉在《Moving超異能族》中亦扮演重要角色。 車太鉉在《Moving超異能族》中亦扮演重要角色。

李正河 高允貞夠搶眼

為配合《Moving超異能族》中一場深水埗的任務場面，香港VFX特效影片創作人Ben Mok特地以飛天特效，一步登天跳上於基隆街上空，俯瞰深水埗的喧鬧街景，再望向天空看到飛機及雀鳥飛過，一幕幕充滿香港特色但又富有超級英雄元素的畫面，極具「親切感」的視覺震撼！隨後返回地面，看到香港的特色招牌變成《Moving超異能族》招牌，整個畫面幾何亂真。

Moving超異能族》第１集至7集上線後好評如潮，趙寅成於第７集才正式登場，除了幾位韓流先驅演出外，兩位年輕主角李正河和高允貞也表現亮眼，兩人從高中校園生活開始，到知道對方同為異能人後互守承諾，慚慚發展出一段微妙的關係！最新第8、9集已經上架，劇集將詳細講述韓孝周飾演的李美賢趙寅成扮演的金斗植曾發展出一段浪漫感情，觀眾敬請期待最浪漫特工CP趙寅成與韓孝周的深情演繹以及上一代異能人的由來！

趙寅成復出韓劇界，在《Moving超異能族》第7集才正式登場。 韓孝周與趙寅成在劇中有感情線。 高允貞 李正河
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