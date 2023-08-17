Moving超異能族｜趙寅成飛入深水埗進行任務 與韓孝周有感情線

Disney+全新韓劇《Moving超異能族》以超能力英雄為主題，本月上架即憑口碑獲得各地網民熱烈討論，該劇由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉等紅星合演，由題材到陣容也甚有睇頭，被封為韓版《英雄》（Heroes），劇集上架後迴響不絕，早前公開的預告片更看到其中一幕以香港作為背景，交代異能人趙寅成飛入香港街頭，與柳承龍進行任務，此時兩人身後的摩天大廈卻突然爆炸，原來該場景正是深水埗基隆街，讓香港觀眾睇得更加投入。

李正河 高允貞夠搶眼

為配合《Moving超異能族》中一場深水埗的任務場面，香港VFX特效影片創作人Ben Mok特地以飛天特效，一步登天跳上於基隆街上空，俯瞰深水埗的喧鬧街景，再望向天空看到飛機及雀鳥飛過，一幕幕充滿香港特色但又富有超級英雄元素的畫面，極具「親切感」的視覺震撼！隨後返回地面，看到香港的特色招牌變成《Moving超異能族》招牌，整個畫面幾何亂真。

《Moving超異能族》第１集至7集上線後好評如潮，趙寅成於第７集才正式登場，除了幾位韓流先驅演出外，兩位年輕主角李正河和高允貞也表現亮眼，兩人從高中校園生活開始，到知道對方同為異能人後互守承諾，慚慚發展出一段微妙的關係！最新第8、9集已經上架，劇集將詳細講述韓孝周飾演的李美賢，與趙寅成扮演的金斗植曾發展出一段浪漫感情，觀眾敬請期待最浪漫特工CP趙寅成與韓孝周的深情演繹以及上一代異能人的由來！