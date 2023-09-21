Moving超異能族｜27歲高允貞封新女神 升格女一傳夥拍金宣虎演愛情劇

全20集的Disney+原創韓劇《Moving超異能族》昨日已上架最後三集，劇集一直於韓國以至香港在內的亞太區保持討論熱度，故事以異能人超級英雄為題材，配合奪目血腥打鬥特效，衝擊觀眾視覺。《Moving超異能族》演員陣容同屬亮點，雲集柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、李正河、高允貞、金度勳等，當中顏值與氣質兼備的高允貞，更以新一代不死身異能人角色張喜秀迷倒萬千觀眾，被封為新一代女神。

現年27歲的高允貞由Model轉型成為演員，先後參演《Sweet Home》、《還魂》及《還魂：光與影》等韓劇，今年憑住《Moving超異能族》成為近期最炙手可熱的年輕世代女演員。隨着《Moving超異能族》結束，高允貞接下來的作品即受到高度關注。