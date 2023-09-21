Moving超異能族｜27歲高允貞封新女神 升格女一傳夥拍金宣虎演愛情劇

全20集的Disney+原創韓劇《Moving超異能族》昨日已上架最後三集，劇集一直於韓國以至香港在內的亞太區保持討論熱度，故事以異能人超級英雄為題材，配合奪目血腥打鬥特效，衝擊觀眾視覺。《Moving超異能族》演員陣容同屬亮點，雲集柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、李正河、高允貞、金度勳等，當中顏值與氣質兼備的高允貞，更以新一代不死身異能人角色張喜秀迷倒萬千觀眾，被封為新一代女神。
現年27歲的高允貞由Model轉型成為演員，先後參演《Sweet Home》、《還魂》及《還魂：光與影》等韓劇，今年憑住《Moving超異能族》成為近期最炙手可熱的年輕世代女演員。隨着《Moving超異能族》結束，高允貞接下來的作品即受到高度關注。
認斟洽未落實接拍
高允貞除了接拍韓劇《機智醫生生活》系列衍生劇《總有一天會是機智的實習醫生生活》，並擔任女主角之外，今天（21日）有韓媒亦爆料指高允貞將主演浪漫愛情劇《這份愛可以翻譯嗎》，由於早前曾傳出男主角會由37歲的金宣虎飾演。
消息一出，網民立即熱烈討論，雖大讚高允貞與金宣虎外型登對，但年紀卻差一截。據了解，該劇的編劇是曾執筆《德魯納酒店》、《花遊記》、《還魂》等作品的洪氏姊妹（洪貞恩和洪美蘭），而高允貞方面則回應，的確獲斟接拍《這份愛可以翻譯嗎》，但目前一切還在討論中，並沒有定案。