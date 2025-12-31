Mr.不和再次浮上面 布志綸斥比被出賣Ronny隔空回應掀罵戰

樂隊Mr.由布志綸(Alan)、黎澤恩（Ronny）、譚傑明（MJ）、杜志烜（Tom）及譚健文（Dash）組成，但他們成軍以來屢傳不和，有指隊友們之間常鬧分歧，及至2016年因與唱片公司約滿後各散東西。直至去年Mr.重組獨欠Alan，再次令他們的不和傳聞浮上面。Alan對於Mr.重組送上祝福，並稱最緊要開心，一切順其自然。那邊廂，黎澤恩(Ronny)表示曾聯絡過Alan重組一事，但沒有回應。近日，Alan上載自己身在錄音室的照片，同時又再談起跟Mr.不和一事。

Alan於凌晨在Threads先分享入行多年有哪些作品自己最滿意，10多分鐘後再連繼發文不點名地炮轟幾位Mr.舊隊友。他寫道︰「森林是我一個人唱，連和音都是在錄音的時候，我沒有感受到所謂『我們』一起唱的情景，亂噏得來請尊重事實。」，之後他又稱只要有人問誰負責彈結他、打鼓、唱歌，他會說清楚，「我第一次聽到一首歌係我唱而別人話首歌係甚麼『我哋一齊唱』，我拗X晒頭。」相信他是回應早前Mr.成員Ronny和MJ為宣傳廣州演唱會，在內地平台提到「《森林》係我哋唱㗎」。

接著他便質問舊隊友︰「從前試過做一堆歌債，我寫了過半數要交嘅歌，然後有人會同我講，不如將呢一批歌所有曲詞俾晒大家，我黑人問號？咁我喺呢段時間努力寫緊歌嗰個時候你哋其他幾條友去咗邊？ 你哋發展緊你自己單飛嘅事業。然後我要將我作曲填詞寫分晒俾大家？ 當我以為提出咁無條件分晒俾大家嘅成員，到佢做自己嘅歌嘅時候亦都會以佢呢種諗法將所有去分？卻原來是沒有的。 佢係好嘢。」

他又形容自己被出賣︰「曾經晒膊頭講好咁就咁，一去到同老細開會，我keep住死撐，卻原來會有人大大聲公開話我戇X跣我一鑊好兄弟好朋友。」