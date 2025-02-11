MR. 4人陣容重組上《勁歌金榜》 開心夾band人人都是主音

樂隊MR.接受《勁歌金榜》主持許文軒(Edmond)專訪，分享他們相隔5年重組的心路歷程。成員Ronny表示，自2019年紅館演唱會後，原本計劃有一系列的工作和演出，但因為疫情而暫停，大家被迫回到各自的生活。

Dash回憶道，「這五年間似乎整個世界都靜止了，我們雖然有聯絡，但很少談論音樂。直到我在澳門開了個音樂協會，想籌辦音樂分享會時，才重新與其他成員聯繫。」Tom 補充說，「兄弟之間的情誼，讓我們決定一起再度合作。」

對於重組，成員MJ起初是反對的，他認為4人都無法取代主音歌手 Alan(布志綸)的歌聲，「去到很後期時，Dash再叫我，我就諗如果我唔去，我會唔會後悔？所以做分享會時，我好擔心fans反應不好，但反應出乎我意料，演出由第一首歌開始，和我們合唱到尾，個票房一開賣就爆滿，給了我們信心。」