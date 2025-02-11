MR. 4人陣容重組上《勁歌金榜》 開心夾band人人都是主音

樂隊MR.接受《勁歌金榜》主持許文軒(Edmond)專訪，分享他們相隔5年重組的心路歷程。成員Ronny表示，自2019年紅館演唱會後，原本計劃有一系列的工作和演出，但因為疫情而暫停，大家被迫回到各自的生活。
Dash回憶道，「這五年間似乎整個世界都靜止了，我們雖然有聯絡，但很少談論音樂。直到我在澳門開了個音樂協會，想籌辦音樂分享會時，才重新與其他成員聯繫。」Tom 補充說，「兄弟之間的情誼，讓我們決定一起再度合作。」
對於重組，成員MJ起初是反對的，他認為4人都無法取代主音歌手 Alan(布志綸)的歌聲，「去到很後期時，Dash再叫我，我就諗如果我唔去，我會唔會後悔？所以做分享會時，我好擔心fans反應不好，但反應出乎我意料，演出由第一首歌開始，和我們合唱到尾，個票房一開賣就爆滿，給了我們信心。」
Edmond問MR.重組後，對歌迷有甚麼寄語，Ronny說：「MR.就像一輛開了17 年的長途車，大家可以隨時上車落車，只要再上返車就好。」Tom則強調：「快樂是最重要，希望每個成員都能在這段旅程中享受音樂。」談到新歌《輕狂歲月》，MJ 說：「在分享會後，看到反應很好，於是決定一起創作，這首歌講述了放棄夢想的心情，實際上是對過去的懷念。」
MR.在四人重組狀態下，Dash說他們都是主音，「MJ和Ronny負責高音部分，而Tom的和音也很出色。」MJ 更透露，「自己在去年7月開始學唱歌，勤奮學習讓他驚喜。」Ronny表示，「我們重組並非想取代任何人，而是希望帶給粉絲新的驚喜，展示MR.的更多可能性。」