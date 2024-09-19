MrBeast拍仿《魷魚遊戲》真人騷 被參賽者告性騷擾 長期虐待 酬金少個最低工資

擁有3億訂閱者的「世界第一」YouTuber MrBeast(Jimmy Donaldson)，最近與Amazon Prime Video合作的競賽類真人騷《Beast Games》，卻被參賽者提告，包括女性被性騷擾、酬金小過最低工資，還有參賽者稱遭受長期虐待。

據媒報道，這宗訴訟於9月16日在洛杉磯高等法院進行審訊，受害者聲稱參加Amazon Prime Video真人競賽節目《Beast Games》時，遭受虐待，並且指控節目中存在性騷擾和不公平待遇的情況。

訴訟指出，《Beast Games》的製作總預算高達1億美元(約7.8億港元)，節目設計為讓超過1,000名參賽者，競爭500萬美元(約3,896萬韓元)的獎金。由於該節目與Netflix熱門劇集《魷魚遊戲》相似，因此從一開始就引起了強烈的關注。參賽者聲稱，在節目期間，他們的基本醫療、食物、睡眠和衛生條件都未得到保障，並且有女參賽者被性騷擾威脅，工作環境充滿敵意，因此女性參賽者的投訴聲音特別強烈。