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娛樂
2024-09-19 16:26:09

MrBeast拍仿《魷魚遊戲》真人騷 被參賽者告性騷擾 長期虐待 酬金少個最低工資

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《Beast Games》的遊戲程式，完全仿傚《魷魚遊戲》。

《Beast Games》的遊戲程式，完全仿傚《魷魚遊戲》。

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擁有3億訂閱者的「世界第一」YouTuber MrBeast(Jimmy Donaldson)，最近與Amazon Prime Video合作的競賽類真人騷《Beast Games》，卻被參賽者提告，包括女性被性騷擾、酬金小過最低工資，還有參賽者稱遭受長期虐待。

據媒報道，這宗訴訟於916日在洛杉磯高等法院進行審訊，受害者聲稱參加Amazon Prime Video真人競賽節目《Beast Games》時，遭受虐待，並且指控節目中存在性騷擾和不公平待遇的情況。

訴訟指出，《Beast Games》的製作總預算高達1億美元(7.8億港元)，節目設計為讓超過1,000名參賽者，競爭500萬美元(3,896萬韓元)的獎金。由於該節目與Netflix熱門劇集《魷魚遊戲》相似，因此從一開始就引起了強烈的關注。參賽者聲稱，在節目期間，他們的基本醫療、食物、睡眠和衛生條件都未得到保障，並且有女參賽者被性騷擾威脅，工作環境充滿敵意，因此女性參賽者的投訴聲音特別強烈。

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《Beast Games》的參賽者，集體提告MrBeast和Amazon Prime Video。 有fans稱，因為鍾意MrBeast的節目，才參與《Beast Games》時，遭受虐待，誰知節目中存在性騷擾和不公平待遇的情況。 MrBeast是世界第一YouTuber，全球擁有3億訂閱者。

參賽者強調，節目拍攝期間，他們沒有領取最低工資或加班費，Amazon和《Beast Games》的製作公司，將他們置於危險的環境中。據報導，參賽者所面臨的條件，遠比他們原本傾談好的條件要嚴苛得多，部分參賽者甚至因此而住院。

代理訴訟的律師指，《Beast Games》的拍攝環境，涉及持續和長期虐待的情況，並聲稱參賽者在節目中，甚至未得到作為人的基本尊嚴。特別是一名女參賽者，作為《Beast Games》的fans才參加節目，但她坦言在充滿敵意的環境中，經歷了被忽視的情況，對此感到非常失望。

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目前，AmazonMrBeast未對該訴訟作出正式回應。而備受爭議的《Beast Games》，遊戲進行形式，就是讓1,000名參與者爭奪500萬美元的獎金，該節目於Prime Video尚未確定發行日期。

 
 
 