MTV頒獎禮｜Taylor Swift奪年度獎超興奮 BLACKPINK首度亮相VMA

美國MTV音樂錄影帶頒獎禮(VMA)於香港時間今早舉行，天后Taylor Swift憑歌曲《All Too Well：The Short Film》奪得年度MV大獎，《All Too Well：The Short Film》的MV屬片長14分鐘的微電影，造就此曲囊括最佳導演及最佳長版本MV獎。Taylor Swift在頒獎禮中異常興奮，在台下不停跳舞為其他歌手助興。頒獎禮大贏家屬美國Hip-Hop男歌手Jack Harlow，其主唱歌曲《First Class》奪最佳夏日歌曲之外，與Lil Mas X合作的《Industry Baby》獲頒最佳合唱、視覺效果及美術設計獎。