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娛樂
2022-08-29 16:45:10

MTV頒獎禮｜Taylor Swift奪年度獎超興奮 BLACKPINK首度亮相VMA

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Taylor當晚超high，由台下跳到台上。

Taylor當晚超high，由台下跳到台上。

美國MTV音樂錄影帶頒獎禮(VMA)於香港時間今早舉行，天后Taylor Swift憑歌曲《All Too WellThe Short Film》奪得年度MV大獎，《All Too Well：The Short Film》的MV屬片長14分鐘的微電影，造就此曲囊括最佳導演及最佳長版本MV獎。Taylor Swift在頒獎禮中異常興奮，在台下不停跳舞為其他歌手助興。頒獎禮大贏家屬美國Hip-Hop男歌手Jack Harlow，其主唱歌曲《First Class》奪最佳夏日歌曲之外，與Lil Mas X合作的《Industry Baby》獲頒最佳合唱、視覺效果及美術設計獎。

Jack Harlow捧走4獎成大贏家，與Fergie合唱環節超好睇。

Jack Harlow捧走4獎成大贏家，與Fergie合唱環節超好睇。

BLACKPINK首奪VMA

來自波多黎各的饒舌男歌手Bad Bunny贏得年度歌手獎，女歌手Bilie Eilish憑《Happier Than Ever》奪得年度歌曲，年度專輯由Harry Styles的《Harry\’s House》奪得。擔任開場嘉賓的饒舌天后Nicky Minaj贏得最佳Hip-HopVideo Vanguard成就獎。頒獎禮另一焦點落在韓國女團BLACKPINK身上，她們屬首個韓國女歌手組合現身VMA表演，BLACKPINK獲頒今年新增的「最佳元宇宙表演」大獎之外，[email protected]亦奪得「最佳K-POP大獎」。

BLACKPINK首度亮相VMA。

BLACKPINK首度亮相VMA。

Lisa@BLACKPINK奪得「最佳K-POP大獎」。

[email protected]奪得「最佳K-POP大獎」。

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