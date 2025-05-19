myTV SUPER《電視3.0》 新功能今日免費登場 羅子溢演暖男爸爸 介紹「睇電視」新體驗

myTV SUPER《電視3.0》的廣告，以「睇電視、睇多D」為主題，呈現5個溫情父女互動片段。首次以爸爸身份為myTV SUPER拍攝廣告的羅子溢表示，平日工作繁忙，所以特別珍惜與孩子們相處時光：「首先很高興能為myTV SUPER這個智能娛樂平台拍攝廣告。現在睇電視的方式進入了全新時代，但和家人一起睇電視依然是最開心的事，這次拍攝讓我親身體驗到myTV SUPER的嶄新功能。」羅子溢稱，最愛使用「回看捷徑」功能，讓他可以陪孩子們先看完卡通片，再自己回放煲劇。

羅子溢：一與家人睇電視才是最開心的事

羅子溢：一與家人睇電視才是最開心的事

羅子溢：一與家人睇電視才是最開心的事

羅子溢：一與家人睇電視才是最開心的事

作為最強家庭娛樂平台，myTV SUPER致力為觀眾提供多元化的娛樂觀賞體驗。為迎接互動娛樂新世代，myTV SUPER正式推出完全免費升級服務《電視3.0》。這次全新電視廣告，特邀演員羅子溢擔任體驗大使，飾演暖男爸爸，透過與女兒在家中共同「睇電視」的溫馨日常，帶出myTV SUPER的嶄新功能。該廣告於今日已經進行首播，正式展開。

五大廣告篇章揭 7 大免費功能

myTV SUPER《電視3.0》的五個廣告，分別為「獨家彩蛋篇」、「myTV SUPER Jetso篇」、「互動功能篇」、「短片區篇」和「回看捷徑篇」。其中「獨家彩蛋篇」展示了父女二人在電視前的有趣對話，介紹了全新獨家彩蛋《東張西望獨家直播3分鐘》，今日起該內容將於每周一和周四在myTV SUPER播放，還會提供50條免費中外頻道供客戶隨心觀看。

「myTV SUPER Jetso篇」則由羅子溢和女兒，親自示範如何使用myTV SUPER的新獎賞計劃，通過看電視儲印花換取禮物，和TVB大Show入場券；「互動功能篇」體驗邊睇電視邊傾偈購物的嶄新功能，更為老婆大人換蛋糕慶祝生日；「短片區篇」介紹了myTV SUPER超過3,000條精選短片區，包含飲食、旅遊、音樂等多個主題，免費隨意觀看；「回看捷徑篇」則展現了女兒如何利用myTV SUPER的12小時點對點回看功能，將時間倒流重溫錯過的劇集。