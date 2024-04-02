Nancy歸綽嶢人生第一次玩欖球嗌好玩 Gigi張蔓姿私信台男拍新歌MV

全城矚目的香港國際七人欖球賽將於本周五舉行，紐西蘭欖球隊All Blacks訪港出席比賽。今日，All Blacks球員現身黃竹坑，帶領本地藝人柯煒林Will、張蔓姿Gigi、歸綽嶢Nancy參與欖球訓練營，向柯煒林、張蔓姿及歸綽嶢等嘉賓親自指導，分享掌握欖球的基本技巧。
Gigi與Nancy均是人生首次玩欖球，兩人異口同聲表示很好玩，Nancy坦言自己手腳不協調，獲得在場球員教導，感染到他們的Energy，而且亦相當友善，Gigi表示：「我有好多問題都想問佢哋，例如點樣轉個波出去，因為你會感覺到打Rugby會有唔同技巧，所以我覺得今天難得有機會問到專業人士，我問到好多問題。」Gigi大讚打欖球好有型，希望將來有機會落場打欖球，Nancy亦希望可以撲飛與Gigi入場觀賞本周五在香港大球場舉行的國際七人欖球賽。
擇偶最緊要過電
談到打欖球的男生頗大隻，兩人大讚球員們均十分有型，Gigi表示：「因為睇美劇，見到男仔打欖球都係學校風頭躉，所以就覺得打欖球呢件事好有型呢！」兩人就稱擇偶不定要揀運動型，最緊要睇Feel，而Gigi就表示只要過電就得，乘機宣傳新歌《過電》。Gigi為個人單曲《過電》執導MV，早前到台灣取景，原來今次MV男主角更是她親自在網上私信邀對方拍攝，續說：「因為條片係我自己執導，所以有好多事都要自己處理，不論睇景，或者其他嘢，個男主角都比較高大，唔知佢平時有冇打欖球。Gigi透露純粹睇中對方個Vibe，所以就DM並促成今次合作，而且MV拍攝亦有火花及十分順利。旁邊的Nancy就自言不懂執導，沒有信心親自搵男拍檔，打趣叫Gigi幫她找一個合適的男主角。兩人各自正籌備新歌，Gigi一直都有作歌，而Nancy打算夏天前推出一首春天及帶點活力的新歌。