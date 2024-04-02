Nancy歸綽嶢人生第一次玩欖球嗌好玩 Gigi張蔓姿私信台男拍新歌MV

全城矚目的香港國際七人欖球賽將於本周五舉行，紐西蘭欖球隊All Blacks訪港出席比賽。今日，All Blacks球員現身黃竹坑，帶領本地藝人柯煒林Will、張蔓姿Gigi、歸綽嶢Nancy參與欖球訓練營，向柯煒林、張蔓姿及歸綽嶢等嘉賓親自指導，分享掌握欖球的基本技巧。

Gigi與Nancy均是人生首次玩欖球，兩人異口同聲表示很好玩，Nancy坦言自己手腳不協調，獲得在場球員教導，感染到他們的Energy，而且亦相當友善，Gigi表示：「我有好多問題都想問佢哋，例如點樣轉個波出去，因為你會感覺到打Rugby會有唔同技巧，所以我覺得今天難得有機會問到專業人士，我問到好多問題。」Gigi大讚打欖球好有型，希望將來有機會落場打欖球，Nancy亦希望可以撲飛與Gigi入場觀賞本周五在香港大球場舉行的國際七人欖球賽。